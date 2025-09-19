Při útoku dronu vyslaného polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) na mešitu v uprchlickém táboře Abú Šúk v západosúdánském Dárfúru zahynulo nejméně 75 lidí, napsala agentura AFP s odvoláním na aktivisty z tábora. Útok se stal na pozadí snahy RSF o dobytí Fašíru – posledního města v oblasti, které nemá pod kontrolou. RSF, která je obviňována z genocidy, by v případě úspěchu mohla ještě eskalovat spirálu násilí na civilistech, varuje OSN.
RSF dobývá súdánský Fašír. OSN varuje před eskalací násilí na civilistech
Dron nesoucí výbušniny podle uskupení zasáhl mešitu, kde se shromáždili někteří obyvatelé tábora. Není známo, zda se útok stal v průběhu velké páteční modlitby. V současné době se RSF snaží dobýt blízké hlavní město súdánského státu Severní Dárfúr – Fašír – poslední baštu súdánské armády v oblasti.
Generál súdánské armády Abdal Fattáh Burhán a velitel polovojenských RSF Muhammad Hamdán Dagalo v zemi v roce 2021 společně provedli vojenský převrat, ale později se rozešli kvůli neshodám ohledně rozdělení moci. Spor v dubnu 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet.
Rozsáhlá oblast Dárfúru byla svědkem některých z nejhorších zvěrstev války, včetně bombardování civilních oblastí kazetovou municí a rozsáhlého etnického násilí. Spojené státy viní RSF z genocidy v tomto regionu. Z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře obviňují RSF i armádu súdánské lidskoprávní organizace dlouhodobě.
Podle nově zveřejněné zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) bylo v Súdánu od ledna do června zabito nejméně 3384 civilistů, píše agentura Reuters.
RSF podporují podle USA i odborníků Spojené arabské emiráty. Súdánská vláda proto stát žaluje u Mezinárodního soudního dvora kvůli podílu na genocidě.
Země Perského zálivu to popírá, experti OSN i američtí zákonodárci ale považují informace za důvěryhodné. „Podpora RSF ze strany Spojených arabských emirátů je zcela evidentní a prokázaná. Emiráty jsou hlavním podporovatelem genocidní milice RSF a jejich podíl na etnických čistkách a aktech genocidy ze strany RSF na súdánském obyvatelstvu je tak naprosto zásadní,“ uvedl analytik Jan Havlíček. „Abychom pochopili válku v Súdánu, musíme sledovat zlato a dostaneme se do Emirátů,“ řekl francouzské stanici RFI výzkumník Marc Ummel z rozvojové organizace Swissaid, který sleduje pašování afrického zlata do země Perského zálivu.
Dobytí Fašíru by mohlo znamenat eskalaci násilí na civilistech
Město Fašír je podle serveru Al Arabiya již asi osmnáct měsíců obléháno silami RSF. Podle zástupce humanitárního koordinátora OSN pro Súdán Tobyho Harwarda je Fašír jediným městem v Dárfúru, které RSF nedobylo. Fašír má podle něj přibližně 1,5 milionu obyvatel, včetně asi 800 tisíc vnitřně vysídlených osob, které do města uprchly z pěti dárfúrských států během dřívější války v letech 2003 až 2005 a během poslední války od dubna 2023.
„Pokud se válčící strany rozhodnou bojovat o kontrolu nad městem, bude to mít zničující následky pro místní civilisty. Velké množství jich přijde o život. Civilisté, kteří ve městě žijí, pocházejí ze všech komunit Dárfúru. Masivní krveprolití nevinných civilistů ve Fášíru by vedlo k odvetným útokům v pěti státech Dárfúru a za hranicemi Dárfúru. Obávám se, že svět by byl svědkem opakování historie, 21 let poté, co konflikt roztrhal tamní křehkou sociální strukturu a zhroutil mozaiku tamních komunit. Neměli bychom dopustit, aby se to opakovalo,“ sdělil zástupce humanitárního koordinátora OSN Harward.
Pozice súdánské armády ve Fašíru jsou podle webu Al Arabiya soustředěny na západě města. Satelitní snímky analyzované Humanitární výzkumnou laboratoří Yaleovy univerzity ukazují, že bojovníci RSF postupují přes klíčové území, včetně bývalého komplexu UNAMID – opevněné základny v západní části města, kterou kdysi používala již neexistující mise OSN a Africké unie a která nyní slouží jako velitelství spojenců armády – Spojených sil, píše server.
Spojené síly jsou podle Al Arabiyi koalice bývalých povstaleckých skupin, které se na konci roku 2023 přidaly na stranu armády po masových vraždách zaměřených na kmen Masalit v hlavním městě státu Západní Dárfúr El Geneina. „RSF pravděpodobně obsadila bývalý komplex UNAMID, operační základnu Spojených sil,“ uvedla Yaleova univerzita s odvoláním na škody viditelné na satelitních snímcích pořízených mezi pondělím a čtvrtkem.
Úředník RSF, který hovořil pod podmínkou anonymity, protože neměl oprávnění mluvit s médii, řekl agentuře AFP, že kolem čtvrteční druhé hodiny jednotky RSF převzaly plnou kontrolu nad základnou UNAMID. Jednotky RSF nyní podle očitých svědků ovládají také většinu hladomorem postiženého uprchlického tábora Abú Šúk, v němž právě k výše popsanému tragickému útoku došlo. Tábor, který je hustě osídlen, se nachází pouhé tři kilometry severně od UNAMID.
V občanské válce podle AP dosud zahynuly desítky tisíc civilistů. Podle aktuálních dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je v současnosti vysídleno přibližně 12 milionů obyvatel zhruba padesátimilionové země. V prosinci Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC) oznámil, že v pěti oblastech Súdánu panuje hladomor.
- Svět
- OSN
- Dárfúr
- Spojené státy
- RSF
- Výbor pro kontrolu hladomoru
- Spojené arabské emiráty
- Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva
- UNHCR
- Abdal Fattáh Burhán
- Súdán
- Mezinárodní soudní dvůr
- Násilí
- Vojenský převrat
- Lidská práva
- Satelitní snímky
- Město
- Útoky
- Civilisté
- Hladomor
- Občanská válka
- Genocida
- Kazetová munice
- Africká unie
- Abú Zabí
- Uprchlíci
- OHCHR
- USA
- Konflikt
- Armáda
- Válka
- Obyvatelé
- Základna
- Fašír
- Dron
- Muhammad Hamdán Dagalo
- Válečné zločiny
- Válečný zločin
- Sexuální násilí