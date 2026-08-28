Při explozi v Petrohradu zemřel pilot obviněný z válečných zločinů

V Petrohradu při čtvrtečním výbuchu nálože nastražené v autě zahynul ruský vojenský pilot Sergej Sečkov z vrtulníkového pluku, který ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) obvinila z válečných zločinů, informoval v pátek server Agenstvo. Dodal, že Sečkovův otec mu potvrdil, že syn zahynul při výbuchu. Informaci převzala i další média, včetně serveru BBC News.
„Vyhodili ho do povětří,“ uvedl otec Sečkova podle serveru. Připomněl, že důstojník podle ruských médií hlásil nadřízeným, že se ocitl „na seznamu lidí určených k likvidaci“.
Sečkova zmiňuje ukrajinský server Myrotvorec jako účastníka agrese podílejícího se na válečných zločinech. Ukrajinská rozvědka HUR v květnu 2022 obvinila vojenskou jednotku, u které Sečkov podle dostupných údajů sloužil, z útoků na civilisty v Charkovské oblasti, dodalo Agenstvo.
Petrohradský server Fontanka ve čtvrtek napsal, že při výbuchu auta zahynul vysoce postavený ruský důstojník, jeho manželka byla těžce raněna. Totožnost oběti úřady neupřesnily. Podle očitých svědků kolem desáté hodiny ráno explodovala ve voze nastražená nálož, když za volantem seděl podplukovník. Výbuch utrhl obětem nohy. Voják zahynul na místě, jeho ženu převezli do nemocnice, kde bojují o její život, napsal portál. Podle Fontanky šlo o důstojníka letectva a protivzdušné obrany.
Telegramový kanál 112 psal, že obětí se stal vojenský pilot. Auto vybuchlo ve čtvrti, kde velká část bytů patří ruskému ministerstvu obrany a používají je ruští vojáci a jejich rodiny. Fontanka později napsala, že bombu k autu již ve středu večer připevnila čtyřiadvacetiletá Ruska, kterou na sociální síti zverbovali Ukrajinci. Dívka vzápětí odletěla do Turecka a odtud do Kišiněvu, odkud lze dojet na hranici s Ukrajinou.
Výbuch v Petrohradu označila agentura AP za další z řady útoků spáchaných na ruském území, z nichž mnohé byly namířeny proti lidem zapojeným do ruské invaze na Ukrajinu. Kyjev se přihlásil k odpovědnosti za některé útoky. Za dva roky bylo v ruském týlu spácháno nejméně šest atentátů na ruské generály, přinejmenším tři generálové zahynuli v Moskvě a okolí, napsal server Meduza.