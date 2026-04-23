Podle Vystrčila Rutteho potěšila Babišova slova, že Česko splní závazky vůči NATO


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Vyjádření českého premiéra Andreje Babiše (ANO), že Praha splní své závazky vůči Severoatlantické alianci, potěšilo generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) po svém jednání s Ruttem v Bruselu. Teprve v příštích týdnech a zejména na červencovém summitu NATO v Ankaře se ale podle Vystrčila ukáže, zda to, co šéf české vlády prohlásil, bylo skutečně myšleno vážně.

„Mark Rutte pochválil muniční iniciativu a práci (předchozí) vlády Petra Fialy v oblasti podpory Ukrajiny,“ řekl Vystrčil. „Pak jsme se dostali k výdajům na obranu, kde jsme se shodli, že je třeba pracovat na tom, aby byla Evropa v rámci NATO silnější,“ dodal.

Členské státy by v souvislosti s tím měly vydávat na obranu větší prostředky než doposud. „V případě České republiky musím říct, že máme před sebou domácí úkoly, které bychom ve vlastním zájmu měli co nejdříve splnit,“ doplnil předseda horní komory.

Generální tajemník NATO Mark Rutte a český premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci, 16. dubna 2026

Loni v červnu na summitu v Haagu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta. V Česku tehdy vládl kabinet Petra Fialy (ODS), zatímco Babišovo hnutí ANO bylo v opozici.

Babišova vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP. Nad dvě procenta HDP se dostanou pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ve sněmovně

„Setkání bylo součástí pravidelných konzultací, které generální tajemník NATO vede s řadou představitelů spojeneckých zemí v rámci pokračujících příprav na nadcházející summit hlav států a vlád NATO v Ankaře,“ okomentoval čtvrteční setkání nejmenovaný představitel Aliance.

Muniční iniciativa má pokračovat

Česká muniční iniciativa začala fungovat předloni a zaměřuje se na dodávky dělostřeleckých granátů Ukrajině, která na počátku ruské celoplošné invaze v únoru 2022 v zásobách výrazně zaostávala za Ruskem. Česko na ní spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem.

Iniciativu před loňskými sněmovními volbami ANO a SPD kritizovaly. Babiš loni v červenci v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že iniciativa je netransparentní, „předražená a plesnivá“. Letos na začátku ledna premiér oznámil, že iniciativa bude pokračovat, ale Česko do ní nebude dávat peníze.

Výroba munice v německé společnosti Rheinmetall

Rutte podle Vystrčila ohledně muniční iniciativy nevyjádřil na jejich schůzce žádné pochybnosti. „Naopak zemi i její obranný průmysl pochválil a řekl, že spoléhá na Českou republiku a její podporu výroby prostředků pro obranu a že bychom měli dělat maximum pro to, abychom výrobce podpořili, protože je to velmi důležité pro celou Evropu,“ upřesnil Vystrčil.

Předseda českého Senátu měl v Bruselu na své dvoudenní návštěvě množství schůzek, kromě Rutteho se setkal rovněž s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolovou a místopředsedkyní Evropské komise Hennou Virkkunenovou.

Vlajky EU

Státy EU finálně schválily půjčku pro Ukrajinu i dvacátý balík sankcí proti Rusku

Členské státy EU finálně schválily unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), oznámilo kyperské předsednictví. Maďarsko již ve středu stáhlo svou blokaci a následovala takzvaná písemná procedura. Unijní státy finálně schválily rovněž dvacátý balík sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Maďarsko a Slovensko již ve středu uvedly, že nebudou nová omezení blokovat, jestliže bude ruská ropa opět proudit ropovodem Družba do obou zemí.
Akcionáři společnosti Warner Bros schválili převzetí firmy rivalem Paramount

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu korun), informovaly agentury. Firmy se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery dříve usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
Počet světových multimilionářů by mohl během pěti let vzrůst na skoro čtyři tisíce

Podle údajů realitní společnosti Knight Frank by počet multimilionářů ve světě mohl do roku 2031 vzrůst na téměř čtyři tisíce, protože superbohatí hromadí majetek stále rychlejším tempem.
ŽivěSněmovna podpořila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry

Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zřejmě zpřísní. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebude smět překročit o čtyři body čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu zákona, která tyto novinky přináší, ve čtvrtek podpořila sněmovna. Poslanci schválili i zavedení doplňovacích komunálních voleb. Odpoledne se věnují ústním interpelacím.
Íránská ekonomika americkou námořní blokádu zřejmě ustojí, píše AFP

Americká námořní blokáda sice v nadcházejících týdnech sníží íránskou produkci ropy, avšak tvrzení o pádu tamní ekonomiky jsou předčasná, píše agentura AFP s odvoláním na komentáře analytiků. Oblastní velitelství ozbrojených sil Spojených států na Blízkém východě (CENTCOM) ve čtvrtek uvedlo, že USA od začátku své blokády přiměly 31 lodí, převážně ropných tankerů, změnit kurz a navrátit se do přístavů. Většina z lodí podle prohlášení pokyny následovala.
Srážka vlaků nedaleko Kodaně si vyžádala 18 raněných, stav pěti je kritický

Osmnáct raněných si vyžádala čtvrteční čelní srážka dvou vlaků severně od dánské metropole Kodaně. Stav pěti lidí je kritický, informovaly tiskové agentury s odvoláním na místní úřady a záchranáře. Původně hovořily o čtyřech kriticky zraněných a 17 zraněných celkem. V obou vlacích bylo v době kolize dohromady 38 lidí, uvedly regionální úřady. Podle dánské policie je zatím příliš brzy na určení příčiny srážky, ale slíbila rozsáhlé vyšetřování.
Slovensko hlásí obnovení dodávek ropovodem Družba

Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) je zprovoznění ropovodu potvrzením, že poškozen nebyl. O obnovení dodávek ropy Družbou ve čtvrtek informovala i maďarská petrochemická skupina MOL.
