Podle Vystrčila Rutteho potěšila Babišova slova, že Česko splní závazky vůči NATO

Vyjádření českého premiéra Andreje Babiše (ANO), že Praha splní své závazky vůči Severoatlantické alianci, potěšilo generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) po svém jednání s Ruttem v Bruselu. Teprve v příštích týdnech a zejména na červencovém summitu NATO v Ankaře se ale podle Vystrčila ukáže, zda to, co šéf české vlády prohlásil, bylo skutečně myšleno vážně.
„Mark Rutte pochválil muniční iniciativu a práci (předchozí) vlády Petra Fialy v oblasti podpory Ukrajiny,“ řekl Vystrčil. „Pak jsme se dostali k výdajům na obranu, kde jsme se shodli, že je třeba pracovat na tom, aby byla Evropa v rámci NATO silnější,“ dodal.
Členské státy by v souvislosti s tím měly vydávat na obranu větší prostředky než doposud. „V případě České republiky musím říct, že máme před sebou domácí úkoly, které bychom ve vlastním zájmu měli co nejdříve splnit,“ doplnil předseda horní komory.
Loni v červnu na summitu v Haagu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do deseti let až na pět procent HDP, z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5 procenta. V Česku tehdy vládl kabinet Petra Fialy (ODS), zatímco Babišovo hnutí ANO bylo v opozici.
Babišova vláda v letošním rozpočtu počítá s výdaji na obranu ve výši 1,7 procenta HDP. Nad dvě procenta HDP se dostanou pouze v případě, že by do nich bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech.
„Setkání bylo součástí pravidelných konzultací, které generální tajemník NATO vede s řadou představitelů spojeneckých zemí v rámci pokračujících příprav na nadcházející summit hlav států a vlád NATO v Ankaře,“ okomentoval čtvrteční setkání nejmenovaný představitel Aliance.
Muniční iniciativa má pokračovat
Česká muniční iniciativa začala fungovat předloni a zaměřuje se na dodávky dělostřeleckých granátů Ukrajině, která na počátku ruské celoplošné invaze v únoru 2022 v zásobách výrazně zaostávala za Ruskem. Česko na ní spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem.
Iniciativu před loňskými sněmovními volbami ANO a SPD kritizovaly. Babiš loni v červenci v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že iniciativa je netransparentní, „předražená a plesnivá“. Letos na začátku ledna premiér oznámil, že iniciativa bude pokračovat, ale Česko do ní nebude dávat peníze.
Rutte podle Vystrčila ohledně muniční iniciativy nevyjádřil na jejich schůzce žádné pochybnosti. „Naopak zemi i její obranný průmysl pochválil a řekl, že spoléhá na Českou republiku a její podporu výroby prostředků pro obranu a že bychom měli dělat maximum pro to, abychom výrobce podpořili, protože je to velmi důležité pro celou Evropu,“ upřesnil Vystrčil.
Předseda českého Senátu měl v Bruselu na své dvoudenní návštěvě množství schůzek, kromě Rutteho se setkal rovněž s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolovou a místopředsedkyní Evropské komise Hennou Virkkunenovou.