Po měsíci válku většina americké veřejnosti kritizuje, izraelská ji podporuje


před 22 mminutami
Nahrávám video
Události: Měsíc války proti Íránu
Zdroj: ČT24

Izrael a Spojené státy přesně před měsícem, v sobotu 28. února, letecky zaútočily na Írán, kde cílily na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Prezident USA Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu v získání jaderné zbraně. Bombardování Íránu po měsíci kritizují opoziční demokraté i americká veřejnost. Naproti tomu podpora války u většiny Izraelců zůstává vysoká, ačkoliv část opozice varuje před „válkou bez konce“. Akci podporuje také jen pětina izraelských Arabů.

„Náš cíl je obrana Američanů zlikvidováním bezprostřední hrozby ze strany íránského režimu,“ řekl před měsícem Trump. K veřejně stanoveným záměrům operace po jejím začátku Bílý dům přidal další. Obranu států Perského zálivu před íránskou odvetou a snahu prolomit blokádu Hormuzského průlivu.

„Největší experti nečekali, že (Íránci) tato místa zasáhnou,“ prohlásil později Trump. Americké tajné služby právě před touto hrozbou varovaly. Protichůdné výroky Donalda Trumpa a zpravodajců jsou jedním z argumentů kritiků, kteří tvrdí, že operace nejde podle plánu.

Írán: Nedovolíme Trumpovi diktovat načasování konce války
Následky íránského útoku na Tel Aviv

„Režim v Íránu se zdá být nedotčený, je ale výrazně omezený kvůli útokům na své vedení a vojenské schopnosti,“ uvedla ředitelka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová.

Po měsíci od zahájení kritizují bombardování Íránu z opozičních řad demokraté, jednotlivci mezi vládními republikány a podle průzkumů taky většina americké veřejnosti. Ta konflikt vnímá hlavně skrze zvyšující se ceny pohonných hmot.

Íránské útoky na Saúdskou Arábii za týden zranily desítky amerických vojáků
Americký tankovací letoun KC-135, archivní snímek

V Izraeli dočasně zmizely politické spory

Na rozdíl od Američanů Izraelci až tolik nesledují cenovky na čerpacích stanicích jako spíš oblohu. Tím hlavním projevem války jsou totiž raketové útoky z Íránu.

Desítky let Izraelci poslouchali, jak se v Teheránu skandují hesla o zničení židovského státu. I proto většina z nich válku podpořila. I za cenu, že část jejich životů se přesunula do krytů. „Víte, ve světě se lidi bojí všech těch zpráv. Ale v Izraeli to tak není. Lidé jsou v pohodě, klidní,“ uvedl obyvatel Izraele.

Dočasně zmizely i politické spory. „Stojíme jednotně proti íránskému režimu, proti této existenční hrozbě,“ uvedl lídr opozice Jair Lapid.

Mezi židovskými Izraelci zpočátku podpora války přesahovala devadesát procent. Teď toto číslo kleslo na necelých osmdesát procent. U izraelských Arabů je podpora jen pětinová. Část opozice varuje před válkou bez konce a kritizuje vládu, že ani nyní nezastavila své polarizující legislativní návrhy.

Načítání...

Výběr redakce

Policie dopadla čtvrtou osobu podezřelou z teroru v Pardubicích. Soud ji poslal do vazby

15:49Aktualizovánopřed 6 mminutami
před 22 mminutami
Desetitisíce lidí v Londýně protestovaly proti krajní pravici

před 2 hhodinami
Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

včeraAktualizovánovčera v 19:26
Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

včeraAktualizovánovčera v 19:20
Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

včeraAktualizovánovčera v 19:17
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

včeraAktualizovánovčera v 16:40

Aktuálně z rubriky Svět

před 22 mminutami

Íránské útoky na Saúdskou Arábii za týden zranily desítky amerických vojáků

Při íránských útocích na leteckou základnu Prince Sultána v Saúdské Arábii za uplynulý týden utrpělo zranění kolem třiceti amerických vojáků. S odvoláním na své zdroje to uvedla agentura AP. Jen páteční útok zranil nejméně patnáct vojáků, pět z nich vážně. Počet zraněných Američanů tak od začátku konfliktu překročil podle AP tři sta. Nejméně šest zraněných si vyžádal íránský útok na Abú Dhabí, jednoho zraněného podle agentury Reuters hlásí také vláda Ománu, v Kuvajtu drony útočily na mezinárodní letiště.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Desetitisíce lidí v Londýně protestovaly proti krajní pravici

Desítky tisíc lidí prošly centrem Londýna na protest proti krajní pravici. Akci s názvem Together Alliance (Aliance Společně), která byla dle agentury AFP největším protestním pochodem proti pravicovému extremismu v historii země, uspořádaly stovky různých skupin, včetně odborů, protirasistických aktivistů a muslimských organizací. Pochod se uskutečnil několik týdnů před místními volbami v Anglii.
před 2 hhodinami

Velryba na severu Německa znovu uvázla na mělčině

Velryba, která na několik dnů uvázla na mělčině v Baltském moři na severu Německa, než se osvobodila, se dostala do stejné situace v nedalekém zálivu. S odvoláním na organizaci na ochranu přírody Greenpeace to v sobotu napsala agentura DPA.
před 4 hhodinami

Ukrajině docházejí peníze na financování obrany před Ruskem, píše Bloomberg

Ukrajině hrozí, že jí do dvou měsíců dojdou peníze na financování obrany před ruskou vojenskou agresí. V současnosti má Kyjev peníze na krytí nákladů pouze do června, plyne podle agentury Bloomberg z odhadů domácích i zahraničních činitelů, kteří si kvůli citlivosti informací nepřáli být jmenováni. Finanční situaci Ukrajiny komplikuje mimo jiné blokování půjčky od Evropské unie v hodnotě 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun) Maďarskem.
09:38Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Rusové zasáhli porodnici v Oděse

Nejméně dvě oběti a deset zraněných včetně dítěte si vyžádal rozsáhlý nálet ruských dronů na přístavní město Oděsa na jihu Ukrajiny. O úderech, které zasáhly i porodnici, v sobotu ráno informoval šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko na Oděsu vyslalo přes šedesát dronů. Dva lidé podle úřadů zemřeli a dva utrpěli zranění při ruském útoku na Kryvyj Rih. Dronové útoky na svém území hlásí i Rusko.
06:49Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Maďarský starosta si vybírá obyvatele obce. Chce jazyk, práci a bezúhonnost

S blížícími se volbami se stále více pozornosti upíná na Maďarsko. Také proto se daleko více mluví o aplikování kontroverzního zákona, který dává starostům právo vybírat si nové obyvatele svých obcí. Podle vlády Viktora Orbána má hájit zájmy a životní styl starousedlíků. Kritici tvrdí, že zákon lze snadno zneužít třeba proti Romům.
před 5 hhodinami

Neznámí pachatelé ukradli kamion s dvanácti tunami čokoládových tyčinek

Neznámí pachatelé ukradli na zatím nezjištěném místě mezi Itálií a Polskem asi dvanáctitunovou zásilku čokoládových tyčinek, které vyrábí švýcarský potravinářský gigant Nestlé. Podle agentury AFP o tom informoval zástupce značky. Upozornil zároveň, že kvůli loupeži hrozí před Velikonocemi nedostatek těchto čokoládových tyčinek na trhu.
před 5 hhodinami
Načítání...