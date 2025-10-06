Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu předal prezidentovi Emmanuelu Macronovi svou demisi. Prezident ji podle informací agentur AFP a Reuters přijal. Lecornu přitom teprve v neděli večer představil ministry své vlády a v úterý měl předstoupit před Národní shromáždění. Opozice ale varovala, že kabinet nedostane důvěru. Krajní pravice vyzvala Macrona k rozpuštění parlamentu.
Chaos ve Francii trvá. Premiér po 27 dnech rezignoval
Lecornu prohlásil, že za současných podmínek není možné vládnout. Zkritizoval také ostatní politické strany. Macron ho jmenoval do funkce 9. září, jako premiér tak působil pouhých 27 dní. Deník Le Figaro píše, že se tak stal nejkratší dobu sloužícím premiérem v historii.
Lecornu byl pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky, když jeho předchůdce Francois Bayrou neustál na začátku září hlasování o důvěře kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům.
Podle AFP se ve Francii s nejnovější demisí Lecornua dále prohlubuje politická nestabilita. Po neočekávané a bezprecedentní rezignaci předsedy vlády prudce oslabilo euro, upozornila agentura Reuters.
Kořeny politické krize
Politický chaos ve Francii se táhne od loňského roku, kdy se Macron kvůli úspěchu krajně pravicové strany Národní sdružení (RN) v evropských volbách rozhodl překvapivě vyhlásit předčasné parlamentní volby. Šlo o riskantní tah, který se obrátil proti prezidentovi, jelikož jeho centristický blok ztratil křesla ve prospěch krajní pravice a krajní levice. Francie je tak silně rozdělenou zemí s prakticky neovladatelným Národním shromážděním, píše v analýze americká stanice CNN.
Levice sice získala ve druhém kole voleb v parlamentu většinu, ale krajní pravice dominovala v kole prvním. Naděje levice na vytvoření menšinové vlády se zhroutily poté, co Macron odmítl akceptovat její volbu premiéra. Na rozdíl od Německa nebo Itálie nemá Francie tradici budování koalic, její politiku po více než 60 let formuje systém ovládaný prezidentským úřadem, upozorňuje CNN.
Nová ústava, zavedená v roce 1958 se vznikem páté republiky, dala výkonné moci široké pravomoci a zavedla většinový systém, aby se zabránilo krátkodobým vládám. V důsledku toho se po celé dekády střídaly u moci dvě hlavní politické strany, tedy zástupci levice a pravice, popisuje americká stanice.
Macron ale tento systém tento v roce 2017 narušil, když se stal prvním prezidentem zvoleným bez podpory kterékoli z hlavních etablovaných stran.
Po znovuzvolení v roce 2022 brzy ztratil parlamentní většinu, protože voliči se začali přiklánět k extremistům. Následovaly dva roky křehké vlády, kdy byl Macron opakovaně nucen uplatňovat článek 49.3 ústavy a protlačovat zákony bez hlasování, k rostoucí nelibosti opozičních zákonodárců a velké části francouzské veřejnosti, všímá si CNN.
Výzvy k rezignaci Macrona
Podle analytiků se situace bude opakovat tak dlouho, dokud Macron nenajde premiéra schopného zprostředkovat kompromis. Opozici zároveň dochází s jeho centristickými kandidáty trpělivost. Socialisté kupříkladu chtějí zdanit bohaté a zrušit Macronovy daňové škrty pro firmy, což jsou požadavky, které pravice zavrhuje.
Zatímco krajní levice volá po rezignaci prezidenta, krajní pravice požaduje předčasné volby a mainstreamová levice a pravice se stále nedokážou shodnout, hodnotí situaci CNN.
Mnozí ve Francii nyní předpokládají, že se krajní pravice nakonec ujme moci – ne-li nyní, tak po prezidentských volbách v roce 2027 – ačkoli jen málokdo věří, že by takový výsledek vyřešil problémy země.
Ekonomické potíže a protesty
Důvěra veřejnosti ve vládnoucí politiky v čele s Macronem rapidně klesla. Protestních akcí proti plánovaným škrtům v rozpočtu na příští rok se podle úřadů v září zúčastnily statisíce lidí. Francouzi nadále protestují i proti Macronově důchodové reformě, která zvýšila minimální věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let.
Hlavní analytik pařížského think-tanku Institut Montaigne Dominique Moïsi řekl CNN, že si nepamatuje tak hlubokou krizi v období současné páté republiky. „De Gaulle přežil pokusy o atentát, byla alžírská válka, v květnu 1968 bylo heslo ‚La France s'ennuie‘ (Francie se nudí). Ale dnes je Francie frustrovaná, zuřivá, plná nenávisti vůči elitě,“ varoval politolog.
„Zní to, jako by změna režimu byla nevyhnutelná, ale nedokážu si představit, jak k ní dojde a kdo by za ní stál. Jsme ve fázi přechodu mezi systémem, který už nefunguje, a systémem, který si nikdo nedokáže představit,“ poznamenal Moïsi.
Investoři se obávají rostoucího deficitu druhé největší ekonomiky eurozóny. „Francouzské veřejné finance mají velký problém se zadlužením, ten dluh nyní dosahuje asi 3,4 bilionu eur,“ upozornil nedávno zahraniční redaktor ČT Jakub Nettl. „V poměru k HDP zůstává asi šestiprocentní, což je dvakrát tolik než povolují maastrichtská kritéria.“