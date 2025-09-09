Francouzský premiér Bayrou předal Macronovi demisi

Francouzský ministerský předseda Francois Bayrou předal v Elysejském paláci prezidentovi Emmanuelu Macronovi svou demisi, píše deník Le Parisien. Francouzští poslanci v pondělí jeho vládě vyslovili nedůvěru. Centrista Bayrou byl ve funkci od loňského 13. prosince a za poslední dva roky byl čtvrtým předsedou vlády. Macron dříve prohlásil, že Bayrouova nástupce jmenuje v nejbližších dnech.
Francouzský prezident hledá pátého premiéra za necelé dva roky. Za favority jsou považováni ministr obrany Sébastien Lecornu, ministr spravedlnosti Gérald Darmanin a ministr vnitra Bruno Retailleau. Nejaktivněji působil podle francouzského tisku v posledních dnech Lecornu, rozhodnuto však ještě není.
Hlava státu je pod tlakem opozice, napsal Le Monde, podle kterého nejnovějším pádem premiéra započalo nové období politické nestability. Bayrou vydržel ve funkci pouhých devět měsíců. I tak to bylo třikrát déle než jeho předchůdce.
Hrozí stávky a sociální nepokoje
Ve Francii je nyní to, co kdysi šokovalo, běžnou praxí, komentuje odchod třetího premiéra za čtrnáct měsíců agentura AP. Macron bude muset zároveň ve svém výběru jednat rychle kvůli sociálním nepokojům, které se mohou kdykoli vymknout kontrole, píše deník Le Figaro.
Země se připravuje na středeční protesty s názvem „Block Everything“ (Zablokujte všechno), výzvy k nim se rychle rozšířily na sociálních sítích a demonstrace by mohly připomínat rozsáhlé protesty žlutých vest proti Macronovi, které otřásly zemí v roce 2018. Protestující nemají žádné centralizované vedení, což znamená, že je těžké odhadnout, jak masivní tyto demonstrace mohou být, píše agentura Reuters.
Na 18. září také odbory vyhlásily celostátní stávky a demonstrace proti úsporným opatřením vlády. Tyto protesty mezitím nabývají rozměrů generální stávky, připojí se pařížské dopravní podniky a železničáři a ke stávce vyzývají také letoví dispečeři. Francouzská média se domnívají, že nejpozději k tomuto datu bude Macron chtít mít nového premiéra a nový vládní tým, aby se sám nestal hlavním terčem protestů.