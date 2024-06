Francie: Národní sdružení chce chránit trh před levnými výrobky a zemi před dalším přílivem migrantů

Týden před volbami do Evropského parlamentu uspořádal v Paříži mítink největší favorit hlasování ve Francii. Stranu Národní sdružení podle průzkumů podporuje přes 32 procent dotázaných, společnou kandidátku vládní koalice pouze 16. Nacionalistické uskupení těží z obav před migrací, klesající kupní sílou a upozorňuje na problémy zemědělců.

Každým rokem chce zemědělec Guillaume skončit. Kvůli nízkým výkupním cenám mléka a vysokým cenám energií. Jeden čas se kolem jeho farmy v Normandii pásly až tři stovky krav. Dnes tvrdí, že je stále obtížnější chov udržet. I když se může spolehnout na pomoc svých dětí. Jinde to tak obvyklé není. Generace tradičních zemědělců stárne.

„Průměrný věk producentů mléka je 53 let, za deset let nás tu může být polovina. Mladí nejsou motivováni, je to hodně hodin práce, nutné investice,“ říká skepticky.

Kvůli přechodu na biologickou výrobu musel Guillaume svůj chov výrazně omezit. Dnes má kolem sto padesáti krav. Ví, že z Bruselu přicházejí dotace, ale zároveň i normy, kterým se musí podřídit. Odmítá prozradit, koho bude volit.

Na lidi jako Guillaume nyní cílí Národní sdružení, říká zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd. Strana, vedená desetiletí rodinou Le Penových, má už dva roky nového mladého lídra. Teď hodlá změnit i politiku Evropské unie, a to směrem k větší ochraně trhu. Nejen před levnými produkty z jiných zemí, ale i dalším přílivem migrantů.

Buďte zas Francouzi, vybízel lídr Bardella

Kandidát Národního sdružení Jordan Bardella vystoupil na mítinku v Paříži před pěti tisícovkami svých příznivců. Ujistil je, že zastaví nekontrolovanou migraci do země. „Můžete si vybrat, jestli sklopíte zrak, nebo zvednete hlavu. Nevzdávejte se a běžte 9. června k volbám. Buďte zas a znovu Francouzi! Ať žije republika! Ať žije Francie!“ burcoval své stoupence předseda Národního sdružení a europoslanec Bardella.

„Nemůžeme přijmout všechny lidi, naše vláda a Evropa to nevidí, ale to je realita,” říká studentka Kaina, příznivkyně Národního sdružení.

Podle odborníků roste popularita nacionalistické strany zejména mezi mladými. Pokud se potvrdí předvolební odhady a Národní sdružení vyhraje s velkým náskokem, chce Marine Le Penová vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.