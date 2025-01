Neshody v dohodě o příměří v Gaze jsou vyřešeny, píší média

Neshody, které na poslední chvíli provázely ve středu ohlášenou dohodu o příměří v Pásmu Gazy a o propuštění izraelských rukojmí, již byly vyřešeny a v pátek ráno se sejde izraelská vláda, aby hlasovala o jejím schválení. Uvedla to izraelská a americká média s odvoláním na své zdroje, úřad premiéra Benjamina Netanjahua však tuto informaci dosud nepotvrdil. Pokud dohodu schválí izraelský bezpečnostní kabinet i koaliční vláda, měla by v neděli vstoupit v platnost první fáze klidu zbraní.

Stanice Channel 12 později uvedla, že vláda v plném složení sice bude v pátek o dohodě jednat, ale hlasovat o dokumentu bude až v sobotu večer. To by podle této zprávy mohlo začátek příměří opozdit o jeden den vzhledem k tomu, že je třeba poskytnout 48 hodin na podání případných stížností k Nejvyššímu soudu.

Jiný zdroj z diplomatických kruhů však podle serveru The Times of Israel krátce nato řekl, že Netanjahu stále trvá na doladění všech detailů dohody, než ji předloží ke schválení bezpečnostnímu kabinetu a vládě. Izrael podle něj mimo jiné přiměl Hamás, aby se vzdal na poslední chvíli vznášených požadavků ohledně Filadelfského koridoru, tedy přítomnosti izraelské armády na hranici mezi Pásmem Gazy a Egyptem. „Zdá se, že tato vytrvalost přináší ovoce, ale dokud nebude všechno úplně dohodnuto, Netanjahu (bezpečnostní) kabinet ani vládu nesvolá,“ tvrdil tento zdroj.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve čtrvtek vyjádřil přesvědčení, že i přes nutnost dořešit na poslední chvíli některé detaily by dohoda o příměří měla začít platit v neděli podle plánu. „Není zrovna překvapivé, že v tak náročném a vypjatém procesu a vyjednávání se můžete dočkat otevřeného konce,“ řekl Blinken. „Právě teď, když spolu mluvíme, tento konec uzavíráme.“

Ve středu oznámená dohoda počítá s tím, že 19. ledna začne platit příměří, které v první fázi přeruší boje na 42 dnů. Zároveň má být propuštěno 33 rukojmích držených palestinskými ozbrojenci v Pásmu Gazy výměnou za stovky palestinských vězňů v izraelských věznicích. Izraelská armáda se má postupně stáhnout z centrálních oblastí na okraj pásma a vysídlení Palestinci se začnou vracet do svých domovů.

„Proti dohodě, která by znamenala odchod izraelských vojáků z Pásma Gazy před úplným zničením Hamásu, se naopak v minulých měsících vyjádřil i krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir,“ pokračoval Černohorský s tím, že podobný postoj vyjadřoval i Netanjahu. „Vidíme, že ve chvíli, kdy je dohoda uzavírána, tak tento ultimátní válečný cíl Izraele se naplnit nepodařilo,“ dodal zpravodaj.

Napříč válkou zmítaným regionem se ale mísí radost s nejistotou. Rodiny izraelských rukojmí držených rok a čtvrt Hamásem mají před sebou vidinu shledání s blízkými. Jestli na něj dojde, ale zatím nevědí. „Nevím, jestli můj bratranec žije, ale věřím v to a doufám, že bude mezi propuštěnými,“ uvedla v emotivním rozhovoru sestřenice rukojmího drženého Hamásem Ifat Kalderonová.

Ve středu o dohodě veřejně mluvil izraelský prezident Jicchak Herzog, vyzval k jejímu schválení. „Je to správný, důležitý a nutný krok. Není většího morálního, lidského, židovského nebo izraelského závazku než přivést zpátky naše syny a dcery. Ať už proto, aby se doma zotavili, anebo byli uloženi k věčnému spánku.“

Na zprostředkování dohody se podílely Katar, Egypt a Spojené státy americké. „Tato dohoda zastaví boje v Gaze, přinese tolik potřebnou humanitární pomoc palestinským civilistům a po více než patnácti měsících v zajetí spojí rukojmí s jejich rodinami,“ řekl ve Washingtonu americký prezident Joe Biden.

Jeho nástupce Donald Trump zašel ve svém nedávném prohlášení ještě dál. „Jestli se rukojmí nevrátí – nechci poškodit vaše vyjednávání –, ale jestli se nevrátí do mého nástupu do funkce, vypukne na Blízkém východě peklo,“ zdůraznil Trump, který svého zmocněnce Steva Witkoffa poslal na posledních 96 hodin do Dauhá, kde vyjednávání probíhalo. Dohoda ale stojí na základu Bidenova květnového plánu, s nímž ministr zahraničí Antony Blinken a jeho lidé osm měsíců objížděli Blízký východ. Zásluhy si proto připisují oba prezidenti USA.