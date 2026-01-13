Mezi Kodaní a Washingtonem si volíme Dánsko, řekl grónský premiér


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Pokud si Grónsko musí vybrat mezi Dánskem a Spojenými státy, volí Dánsko, prohlásil v úterý grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. Zopakoval, že ostrov není na prodej, informuje agentura Reuters. Zájem o Grónsko v posledních dnech dává opakovaně najevo americký prezident Donald Trump, nevyloučil přitom k jeho zisku ani použití síly vůči spojenecké zemi Severoatlantické aliance.

„Grónsko nechce být vlastněno a kontrolováno Spojenými státy a nechceme být jejich součástí,“ zdůraznil Nielsen a dodal, že ostrov zůstává součástí Dánského království.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová navázala slovy, že není snadné „čelit tak velkému tlaku od našeho nejbližšího spojence“.

Využití americké armády k získání Grónska je jednou z možností, uvedl Bílý dům
Grónsko

Středeční schůzka

Blížícího se středečního setkání dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena a grónské ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtové se šéfem diplomacie USA Marcem Rubiem se zúčastní i americký viceprezident JD Vance, sdělil šéf dánské diplomacie. Po zasedání zahraničního výboru dánského parlamentu Rasmussen upřesnil, že Vance se chce jednání zúčastnit a bude politiky hostit v Bílém domě, napsal server The Guardian.

Dánsko a Grónsko požádaly minulý týden o schůzku, aby osobně projednaly nejnovější vývoj poté, co Trumpova administrativa otevřeně mluvila o svých ambicích získat toto dánské autonomní území. Trumpova administrativa zdůvodňuje zájem o Grónsko mimo jiné potřebou ostrov lépe chránit.

Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen dodal, že se v pondělí setká také s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, aby projednali otázky týkající se bezpečnosti v Arktidě a jejím okolí, přičemž se ke schůzce připojí i grónská ministryně Motzfeldtová.

Bílý dům uvedl, že USA zvažují různé možnosti, jak Grónsko jako strategicky významný a na nerostné suroviny bohatý ostrov získat. Rubio minulé úterý členům amerického Kongresu řekl, že Trump chce Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi.

USA by mohly obsadit Grónsko „do půl hodiny“. Cest je ale víc
Dánští vojáci během cvičení v Grónsku

Dánsko má ve sporu s USA i podporu Německa

Spojené státy jsou nadále nepostradatelným spojencem Evropy, je ale jasné, že vztahy už nejsou tak dobré, jak bývaly. Na tiskové konferenci po jednání s německým ministrem obrany Borisem Pistoriusem to prohlásila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Pistorius zdůraznil, že Berlín stojí ve sporu o Grónsko plně za Kodaní a podporuje územní celistvost Dánského království.

Vztahy Spojených států a Evropy se zhoršily po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu loni v lednu.

Arktický ostrov býval do 50. let minulého století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.

Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, Dánsko si předvolá velvyslance
Jeff Landry na snímku z roku 2022

