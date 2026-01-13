Mezi Kodaní a Washingtonem si volíme Dánsko, řekl grónský premiér

Pokud si Grónsko musí vybrat mezi Dánskem a Spojenými státy, volí Dánsko, prohlásil v úterý grónský premiér Jens-Frederik Nielsen. Zopakoval, že ostrov není na prodej, informuje agentura Reuters. Zájem o Grónsko v posledních dnech dává opakovaně najevo americký prezident Donald Trump, nevyloučil přitom k jeho zisku ani použití síly vůči spojenecké zemi Severoatlantické aliance.
„Grónsko nechce být vlastněno a kontrolováno Spojenými státy a nechceme být jejich součástí,“ zdůraznil Nielsen a dodal, že ostrov zůstává součástí Dánského království.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová navázala slovy, že není snadné „čelit tak velkému tlaku od našeho nejbližšího spojence“.
Středeční schůzka
Blížícího se středečního setkání dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena a grónské ministryně zahraničí Vivian Motzfeldtové se šéfem diplomacie USA Marcem Rubiem se zúčastní i americký viceprezident JD Vance, sdělil šéf dánské diplomacie. Po zasedání zahraničního výboru dánského parlamentu Rasmussen upřesnil, že Vance se chce jednání zúčastnit a bude politiky hostit v Bílém domě, napsal server The Guardian.
Dánsko a Grónsko požádaly minulý týden o schůzku, aby osobně projednaly nejnovější vývoj poté, co Trumpova administrativa otevřeně mluvila o svých ambicích získat toto dánské autonomní území. Trumpova administrativa zdůvodňuje zájem o Grónsko mimo jiné potřebou ostrov lépe chránit.
Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen dodal, že se v pondělí setká také s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, aby projednali otázky týkající se bezpečnosti v Arktidě a jejím okolí, přičemž se ke schůzce připojí i grónská ministryně Motzfeldtová.
Bílý dům uvedl, že USA zvažují různé možnosti, jak Grónsko jako strategicky významný a na nerostné suroviny bohatý ostrov získat. Rubio minulé úterý členům amerického Kongresu řekl, že Trump chce Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi.
Dánsko má ve sporu s USA i podporu Německa
Spojené státy jsou nadále nepostradatelným spojencem Evropy, je ale jasné, že vztahy už nejsou tak dobré, jak bývaly. Na tiskové konferenci po jednání s německým ministrem obrany Borisem Pistoriusem to prohlásila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Pistorius zdůraznil, že Berlín stojí ve sporu o Grónsko plně za Kodaní a podporuje územní celistvost Dánského království.
Vztahy Spojených států a Evropy se zhoršily po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu loni v lednu.
Arktický ostrov býval do 50. let minulého století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.
