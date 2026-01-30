Kurdové se podle nové dohody s Damaškem začlení do syrské armády


Kurdové s Damaškem uzavřeli novou dohodu o příměří, podle které se jejich síly postupně začlení do syrské armády a policie, oznámila v pátek Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF). Dohoda podle agentury AFP bere Kurdům naději, že se jim podaří obnovit autonomii na severovýchodě Sýrie, kterou vyhlásili během občanské války mezi lety 2011 a 2024 a kterou předchozí syrská vláda ani ta současná neuznaly.

Dohody bylo podle syrského vládního úředníka dosaženo v pozdních hodinách ve čtvrtek a nabyla okamžité platnosti, píše agentura Reuters. Syrská armáda se tak podle ní stáhne z bojových linií na severu země, ale syrské bezpečnostní síly se rozmístí ve městech Hasaka a Kámišlí, která ovládají Kurdové. Do místních bezpečnostních složek budou patřit Kurdové i členové syrské armády.

Dohoda dále předpokládá vznik vojenské divize, ve které budou působit tři brigády SDF. „Cílem dohody je sjednotit syrské území a dosáhnout plné integrace v regionu posílením spolupráce mezi oběma stranami,“ stojí v prohlášení.

Na začátku ledna propukly lokální boje mezi vládními silami a koalicí SDF ve městě Halab (Aleppo). Vládní síly pod vedením prozatímního prezidenta Ahmada Šaráa tento měsíc obsadily rozsáhlá území na severu a východě Sýrie.

Vláda v Damašku se od pádu režimu diktátora Bašára Asada v prosinci předloňského roku snaží o integraci SDF do svých ozbrojených složek a o převzetí kontroly nad převážně kurdským územím na severovýchodě země. Obě strany loni v březnu podepsaly dohodu, která měla tento proces umožnit.

Začátkem ledna však nové kolo jednání nepřineslo žádný posun, což vedlo k obnovení bojů. Nová verze dohody byla podepsána 19. ledna a dva dny poté bylo vyhlášeno čtyřdenní příměří, které bylo od soboty prodlouženo.

Kurdové s Damaškem uzavřeli novou dohodu o příměří, podle které se jejich síly postupně začlení do syrské armády a policie, oznámila v pátek Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF). Dohoda podle agentury AFP bere Kurdům naději, že se jim podaří obnovit autonomii na severovýchodě Sýrie, kterou vyhlásili během občanské války mezi lety 2011 a 2024 a kterou předchozí syrská vláda ani ta současná neuznaly.
