Komisi vařili pejsek a kočička, říká Skopeček. Odráží realitu, míní Dvořák

„Ursula von der Leyenová přivedla Evropu na pokraj propasti. Posledních pět let se jí moc nedařilo. Kde se nachází Evropa z pohledu konkurenceschopnosti, to vidíme kolem sebe,“ říká politička.

Dostálová tvrdí, že staronová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová je odtržená od reality a problémů občanů EU. Europoslankyně sice souhlasí s tím, že co se týče obrany a bezpečnosti, je třeba, aby se Unie postavila na vlastní nohy, to se jí ale podle Dostálové pod tímto vedením jen tak nepodaří.

Otázka jednoty

Co se týče obrany, klíčová bude pro Unii jednota, někteří politici přitom jednají na vlastní pěst. Po nedávné schůzce maďarského premiéra Viktora Orbána s ruským vládcem Vladimirem Putinem teď slovenský předseda vlády Robert Fico oznámil, že pojede v květnu do Moskvy na oslavy konce druhé světové války.

„Slovensko má suverénního premiéra a já si nemyslím, že by kdokoli měl diktovat, co má dělat směrem k zahraniční politice. Mě spíš bude zajímat to, že na obranu by mělo jít dvacet procent rozpočtu. Bude muset být legitimní debata, na úkor čeho to bude. Pro Českou republiku by určitě nebyla dobrá zpráva, kdyby to mělo jít na úkor kohezní politiky,“ míní Dostálová. Podle ní půjde o rozpor na půdě europarlamentu, kde peníze vzít.

Dvořák upozornil, že dochází k velkému posunu v deklarovaných prioritách EK, a zda se cíle podaří, či nepodaří naplnit, bude záviset i na tom, jak jednotné europarlament, EK i Evropská rada dokážou být, očekává ale složitý proces.

Nová Komise má historicky nejmenší podporu europoslanců. „Vidím dlouholetý problém v tom, že voliči přestávají mít možnosti, protože bez ohledu na to, jak dopadnou volby do Evropského parlamentu, vzniká velká koalice sociálních demokratů, lidovců a liberálů a přidají se k nim menší subjekty. Volič, přestože naznačil, že by chtěl uhnout nějakým směrem, tak zase dostal tuhle koalici,“ poznamenal Skopeček s tím, že tito lidé pak tíhnou k populistům.

Nestřídání vlád považuje za demokratický deficit. Není podle něj jasné, co tento „dort, který vařil pejsek a kočička“, může předvést. Záležet nejspíš bude ve finále na jednotlivých frakcích, jak se dohodnou při hlasování o jednotlivých návrzích, myslí si Skopeček.