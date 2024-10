Čína ekonomickou válku vyhraje, míní Turek. Automobilky zaspaly, tvrdí Gregorová

Gregorová považuje rozhodnutí o uvalení cel za správné, jelikož dorovnají čínský dumping. „Z vyšetřování Evropské komise vyplynulo, že Čína dává svým automobilkám výraznou konkurenční výhodu, a jak víme z čísel, tak jenom loni bylo z Číny do EU dovezeno skoro půl milionu elektromobilů v hodnotě skoro deset miliard eur. Byly vyrobeny v procesu, který se těší dotacím v celkové výši 230 miliard eur, a ten proces navíc pokračuje ve formě dalších slev – osvobození od daně z prodeje, darů na infrastrukturu, grantů na výzkum,“ upozornila europoslankyně.

Evropské firmy nemohou následně dumpingovým cenám bez podobných masivních dotací konkurovat, konstatovala Gregorová. Turek si naopak myslí, že to za správné rozhodnutí může považovat pouze „laik v oboru“ a připomněl chystaná opatření čínských automobilek, které budou vyrábět na územích, kde cla nejsou a funguje tam bezcelní styk.

Česká republika se při hlasování o zavedení cel zdržela. „Němci, Češi, Slováci atd. jsou proti tomuto návrhu, protože my produkujeme kolem dvaceti procent všeho v Číně. My jsme byli zelenými aktivisty, kteří se dostali do politických pozic v Evropské unii, donuceni zlikvidovat vlastní průmysl a vlastní výrobu tím, že jsme to zdražili díky byznysu s emisními povolenkami a díky flotilovým pokutám za to, že automobilky produkují normální auta. Také díky drahé práci a drahým materiálům jsme byli donuceni vyrábět auta i v Číně a nechat se v podstatě zválcovat čínskou levnou pracovní silou,“ podotkl Turek.

Očekávané obcházení cel

Cla jde podle něj jednoduše obejít, a pokud je EU vůči Pekingu zavede, ten naopak zavede cla na luxusní auta vyráběná v Evropě. „To znamená všechna auta, na kterých máme marži, tak nám můžou zamezit v jejich prodeji,“ obává se europoslanec s tím, že protiopatření se mohou týkat i dalších oblastí jako vepřového masa nebo mléka.

„Ale hlavně umí tu výrobu obejít, když si dnes koupíte elektrické Volvo, tak je to kompletně čínské auto, jakýkoli elektromobil v Evropě vyrobený, tak velkou část baterií má pod palcem čínské zpracování. Takže Číňané nám zdraží baterie za to, že my jim zdražíme cla. Zaplatí to jen spotřebitel a Číňané tu ekonomickou válku vyhrají,“ je přesvědčen Turek.