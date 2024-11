Evropskou rozvojovou strategii provází „schizofrenní“ chování, řekl analytik

Evropská rozvojová strategie Global Gateway (GG), kterou bude spravovat eurokomisař Jozef Síkela (STAN), si dává za cíl podpořit lidská práva, ale zároveň čelí tlaku na výnosnost daných investic. Síkela upozornil, že Evropská unie poskytuje vysokou humanitární i rozvojovou pomoc, ale její výsledky nejsou viditelné. Eurokomisař to hodlá změnit.

„Ve chvíli, kdy jsou tu nějací další globální aktéři jako Rusko, Čína, monarchie Perského zálivu a řada dalších aktérů, tak celé to rozhodování není ve vzduchoprázdnu,“ přiblížil Kučera.

Investice by podle Síkely měly pomáhat s rozvojem nejpotřebnějších zemí. „Postarám se o to, aby naše zdroje byly alokovány efektivně a aby riziko bylo minimalizováno,“ prohlásil začátkem listopadu.

Prezentace Global Gateway

Síkela uvedl, že v Africe se podle něj podařilo uskutečnit několik úspěšných projektů, kritizoval ale, že dosud byla pomoc málo vidět v porovnání s Čínou nebo Ruskem.

Peking umí své investice v Africe prezentovat lépe než Evropa, přisvědčil Bílý. Zároveň však upozornil na podobu čínské pomoci.

„Jedná se o privátní půjčky, kdy oni (čínští představitelé) do nich zaháčkují spoustu čínských firem, čímž podmíní půjčku, která je velmi netransparentní,“ uvedl Bílý. Vstup čínských peněz na africký trh proto popsal jako „poměrně agresivní“.

„V některých zemích už dnes panuje deziluze z toho, co někteří nazývají čínským neokolonialismem. To znamená velká rozpínavost a velkorysé nabídky, které pak nejsou materializovány, a samozřejmě do určité míry i drancování zdrojů,“ popsal Síkela čínský postup.

Do budoucna se chce Síkela zaměřit na novou formu komunikace. „Evropa toho dělá – jak v oblasti rozvojové pomoci, humanitární pomoci nebo řady dalších projektů – velmi mnoho,“ řekl eurokomisař, ale upozornil, že její viditelnost „je příliš malá“. „Proto se zaměřím na kontakt s médii v jednotlivých zemích,“ dodal.