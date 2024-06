Green Deal není šílenství EU, ale celosvětový trend, míní Špicar. Podle klimatologa Tolasze má být Evropa lídrem

Green Deal a snaha o dekarbonizaci není výmyslem EU, řekl v Událostech, komentářích viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar a dodal, že změna klimatu je fakt, který ohrožuje život na planetě, což si uvědomují státy na celém světě. Klimatolog Radim Tolasz podotkl, že o opatřeních by se mělo diskutovat. Podle něj je ale dobře, že se Evropa snaží být lídrem v ekologii a laciné výkřiky typu, že by se měl Green Deal zrušit, jsou podle něj nesmyslné.

„Dobrým příkladem je norma Euro 7, která byla naprosto nereálná, to bylo úplné science fiction, které překvapivě Evropská komise vypustila do světa a nám trvalo téměř tři roky poctivé kampaně, upozornit na nesmysly a nereálnost celého návrhu,“ řekl Špicar v pořadu ČT24.

„Je nutné zdůraznit, že snaha o dekarbonizaci ekonomiky, snaha o zbavení se závislosti na fosilních palivech, není nějakým evropským zeleným šílenstvím,“ uvedl Špicar s tím, že hlavní cíl Green Dealu je uhlíková neutralita v roce 2050. Tento cíl mají i Spojené státy, a dokonce i Čína, byť ta o deset let později. „Je to celosvětový megatrend, protože státy si uvědomují, že změna klimatu je fakt, že ohrožuje život na téhle planetě obecně a je potřeba s tím něco dělat, protože člověk ji způsobuje a měl by s tím něco dělat,“ uvedl.

Zdražovat bude to, co vzniká díky fosilním palivům, předpovídá Dusík mířící do vedení klimatické politiky EU

Podotkl, že problémy v Česku budou, protože je průmyslová země. „Na druhou stranu víme, že z různých fondů, které jsou na stole v rámci EU, do České republiky doteče následujících pět let docela velké množství peněz, které by měly být určené na to, aby se nám restrukturalizace průmyslu i zemědělství povedla,“ dodal v Událostech, komentářích.

Dodal, že také už pět let není pravda to, že jinde ve světě pro klima nic nedělají. „Investují do zelených technologií podstatně více než Evropa, například i zatracovaná Čína.“

Také klimatolog Radim Tolasz podotkl, že by se mělo o opatřeních diskutovat. „Ale neprohlašujme lacině, že zrušíme Green Deal, to je nesmysl.“

Klimatolog Zahradníček: Cesta je v technologickém posunu

Podobně se vyjádřil i klimatolog Pavel Zahradníček v pořadu Interview ČT24 . Podle něj klimatická změna nemusí být jen hrozbou, ale také příležitostí. Podotkl, že Evropa v posledních dvaceti letech zaspala jak ve vývoji technologií, tak jejich udržení v rámci Evropy.

„To se vše přestěhovalo do Asie, kde se vyvíjí. A my potřebujeme změnu k tomu, abychom měli nové technologie a nové znamená udržitelné,“ řekl s tím, že budou benefitem pro občany a zároveň pro krajinu a dobré pro klima.

Podotkl, že Čína sice má uhelné elektrárny a drží si i starý průmysl, ale i ve velkém vytváří obnovitelné zdroje a technologie, které může transferovat do zemí třetího světa. „My se nemůžeme divit africkým státům, že chtějí mít stejně rozvinutou ekonomiku, jako my máme v Evropě, protože na to mají právo,“ míní.

Dodal, že pokud budeme mít udržitelné a prosperující technologie, tak je můžeme vyvážet a nenechávat to vše na Asii. „Cesta je v technologickém posunu. (...) I kdyby to dělala jenom Evropa, ostatní se opravdu přidají, nikdo nezůstane pozadu, to takhle ve světě nefunguje.“ I kdyby to některé země nechtěly dělat pro klima, tak to budou dělat kvůli byznysu a vzájemné konkurenci.

Zmínil, že extrémy počasí tu vždy byly a budou. „Klimatická změna nevytváří počasí, ona ho zintenzivňuje, což jsme viděli v uplynulém roce. Nelze to posuzovat podle toho extrému, což je samozřejmě mediálně hodně populární, ale musí se to posuzovat z dlouhodobých trendů,“ podotkl s tím, že situace je hezky vidět na teplotě vzduchu v České republice od roku 1775, kdy se po celých 200 let střídaly teplejší a klidnější roky, ale v posledních letech se začal objevovat významný trend, kdy se střídají teplejší a normální roky nebo teplejší a ještě teplejší. Dopady se podle něj zhoršují kvůli špatnému zacházení s krajinou, také je čím dál více energie ve vzduchu, přičemž nejvíce skleníkových plynů produkuje energetika.