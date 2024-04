Nové technologie musí nabízet i evropský průmysl, uvedl Dusík před nástupem na post zástupce ředitele klimatické politiky EU

Stále dražší budou ty produkty – ať už je to energie, potraviny, průmyslové výrobky nebo automobily – které budou pocházet z výroby spotřebovávající fosilní paliva. V pořadu Události, komentáře to řekl budoucí zástupce generálního ředitele pro klimatickou politiku Evropské komise a český exministr životního prostředí Jan Dusík.

Evropská regulace změny klimatu a emisí skleníkových plynů je velmi dynamická, řekl Dusík, který do nové funkce nastoupí v červnu. Dotýká se mnoha oblastí, zejména energetiky, zemědělství, dopravy či sociálních věcí. „Je to průřezová agenda,“ dodal.

Připomněl, že Evropská unie si stanovila jako svůj cíl dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Podle evropského právního rámce pro klima musí země EU do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 55 procent. „V nejbližší době se budeme zabývat tím, jak se dostat z cíle 55 procent v roce 2030 do uhlíkové neutrality,“ řekl bývalý ministr životního prostředí, který se stane jedním z nejvýše postavených českých úředníků v unijních institucích.