Obsáhlá zpráva EU varuje před extrémně nákladnými dopady změn klimatu. Opatření nedrží krok s riziky, varuje

Žádný jiný světadíl se neotepluje tak rychle jako Evropa. Může za to lidmi způsobená změna klimatu – rizika spojená s tímto procesem ohrožují energetickou a potravinovou bezpečnost, ekosystémy, infrastrukturu, vodní zdroje, finanční stabilitu i zdraví lidí. Popisuje to první klimatická zpráva Evropské unie, která aktuálně vyšla.

Podle dokumentu nestačí přijatá opatření držet krok s rychle rostoucími riziky. V mnoha případech nebude postupná adaptace dostačující, a protože řada opatření ke zvýšení odolnosti vůči klimatu vyžaduje dlouhou dobu, může být zapotřebí naléhavě jednat i v případě rizik, která zatím nejsou kritická, upozorňují autoři zprávy.

Epicentra rizik jsou na jihu

Některé evropské regiony jsou podle autorů zprávy ohnisky rovnou více klimatických rizik současně. Místem, kde mají změny nejsilnější dopady, je Jižní Evropa. Právě ta je obzvláště ohrožena požáry, dopady horka a nedostatku vody na zemědělskou produkci, práci venku i lidské zdraví. Záplavy, eroze a pronikání slané vody zase ohrožují nízko položené pobřežní oblasti Evropy, včetně mnoha hustě obydlených měst.

Čtyřsetstránková zpráva rozeznává 36 hlavních klimatických rizik pro Evropu v pěti širokých skupinách: ekosystémy, potraviny, zdraví, infrastruktura a ekonomika a finance. Více než polovina hlavních klimatických rizik uvedených ve zprávě podle jejích autorů vyžaduje okamžité přijetí dalších opatření. Týká se to hlavně ekosystémů, ochrany lidí před horkem, ochrany obyvatel a infrastruktury před povodněmi a požáry a zajištění životaschopnosti evropských mechanismů solidarity, jako je Fond solidarity EU. Tedy to, aby méně ohrožené regiony i nadále podporovaly ty oblasti, které jsou ve větším ohrožení.

Co je ohrožené nejvíc

Ekosystémové hrozby změny klimatu jsou podle vědců obzvlášť naléhavé; především se to týká těch v moři a kolem pobřeží. Zpráva EEA připomíná, že ekosystémy poskytují lidem mnohostranné služby, a proto mají tato rizika vysoký potenciál kaskádového šíření do dalších oblastí, včetně možného nedostatku potravin, dopadů na lidské zdraví, infrastrukturu a hospodářství. Právě proto by se měla důležitá opatření v tomto oboru přijímat co nejrychleji.