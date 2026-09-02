Epidemie eboly si v Kongu dosud vyžádala přes 3000 obětí

Epidemie eboly si v Kongu vyžádala 3007 mrtvých, napsala agentura DPA s odkazem na tamní úřady. Počet nakažených na konci srpna přesáhl hranici šesti tisíc lidí, země aktuálně hlásí 6186 potvrzených případů nákazy. Smrtnost se tak přibližuje padesáti procentům, což znamená, že tomuto virovému onemocnění podlehne takřka každý druhý nakažený. DPA poznamenala, že velký podíl obětí tvoří malé děti.
Epidemie, vyhlášená 15. května, je podle vládních údajů druhým nejsmrtelnějším šířením eboly v historii. Světová zdravotnická organizace (WHO) v uplynulých dnech uvedla, že epidemie zůstává mimo kontrolu a směřuje k překonání epidemie eboly v západní Africe z let 2014 až 2016, která si vyžádala více než jedenáct tisíc obětí.
Nynější epidemii způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Nedávno však Kongo obdrželo tisíce dávek vakcíny Ervebo a začalo s očkováním. Vakcína ale byla vyvinuta pro jinou variantu nemoci a není zatím zřejmé, zda bude účinná. Jistou míru ochrany nicméně odborníci předpokládají.
Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.