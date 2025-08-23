Ke společnému prohlášení víc než dvou desítek zemí, které považují plán výstavby židovských osad východně od Jeruzaléma na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu za porušení mezinárodního práva, se připojilo i Česko, sdělilo ministerstvo zahraničí.
Česko se připojilo ke kritice plánu osad na Západním břehu
Izraelská vláda ve středu definitivně schválila výstavbu dalších židovských osad na Západním břehu, tentokrát v oblasti nazvané E1 (East 1) východně od Jeruzaléma. Tam plánovala výstavbu už mnoho let, ale kvůli silné mezinárodní kritice projekt zmrazila. Výstavba zhruba 3400 bytových jednotek v této oblasti mimo jiné omezí přístup Palestinců do východního Jeruzaléma.
Více než dvacítka zemí – zejména evropských – ale také Kanada či Austrálie ve čtvrtek ve společném prohlášení označila tento plán izraelské vlády za nepřijatelný a v rozporu s mezinárodním právem. Země v dokumentu, který zveřejnila na svých stránkách britská vláda, rovněž vyzvaly izraelskou vládu, aby od tohoto záměru okamžitě ustoupila, protože rovněž ohrožuje bezpečnost v regionu a podněcuje další násilí a nestabilitu.
„Jednorázová akce izraelské vlády podkopává naše společné úsilí o bezpečnost a prosperitu na Blízkém východě. Izraelská vláda musí v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 2334 zastavit výstavbu osad,“ píše se ve společném prohlášení. To odkazuje na rezoluci z prosince 2016, která vyzvala Izrael k ukončení výstavby židovských osad na okupovaných palestinských územích.
Smotrič mluví o „hřebíku do rakve“ pro Palestinu
Už v rezoluci z roku 2016 se uvádí, že výstavba osad prováděná Izraelem na palestinských územích okupovaných od roku 1967 porušuje mezinárodní právo a ohrožuje vizi dvou států, židovského a palestinského, které by existovaly vedle sebe v míru.
Izraelská koaliční vláda Benjamina Netanjahua výstavbu židovských osad na Západním břehu dlouhodobě podporuje a dva její krajně pravicoví ministři otevřeně hovoří i o anexi Západního břehu. Jeden z nich, ministr financí Becal'el Smotrič, loni prohlásil, že letošní rok bude rokem, kdy Izrael prosadí suverenitu nad celým Západním břehem.
Výstavbu osad v oblasti E1 tento týden Smotrič označil za „další hřebík do rakve nebezpečné myšlenky o vzniku palestinského státu“ a také za reakci na záměr několika dalších zemí uznat v září na zasedání Valného shromáždění OSN palestinský stát.
Ten chtějí mít Palestinci na Západním břehu a v Pásmu Gazy s hlavním městem ve východním Jeruzalémě. Nezávislý palestinský stát bez konkrétní definice jeho území uznává už většina zemí OSN. Pokud se k nim připojí i ty, co to hodlají udělat v září, budou jich zhruba tři čtvrtiny.
- Svět
- Domácí
- Česko
- Česká republika
- Západní břeh Jordánu
- Západní břeh
- Palestina
- Židovské osady
- Ministerstvo zahraničí
- Ministerstvo zahraničí České republiky
- Prohlášení
- Mezinárodní právo
- Benjamin Netanjahu
- Jeruzalém
- Palestinci
- Výstavba
- Izraelská vláda
- Izrael
- Becal'el Smotrič
- Becalel Smotrič
- Hlavní události
- Výběr
- Výběr redakce