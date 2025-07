Dívám se na to trochu jinak, debata s vládou o Gaze přijde, řekl Pavel

„To bude potřeba se zeptat vlády,“ odpověděl Pavel na dotaz, proč Česko mezi signatáři chybí. „Já jsem tuto otázku s vládou nekonzultoval, ona ji se mnou také ne, takže nevím, co vedlo vládu k tomuto rozhodnutí. Já se na to dívám trochu jinak a předpokládám, že debata na téma, jak v této věci dál postupovat a jaké stanovisko by Česká republika měla dále zastávat, ještě přijde,“ dodal.

„Je potřeba, aby se situace jak v Pásmu Gazy, tak obecně na Blízkém východě pokud možno co nejrychleji stabilizovala,“ řekl ministr zemědělství a předseda lidovců Marek Výborný. „Osobně vnímám kriticky některé kroky kabinetu (izraelského) premiéra (Benjamina) Netanjahua, protože je potřeba respektovat i to, že civilistům je potřeba dokázat doručit humanitární pomoc,“ dodal s tím, že k tomu tuzemská vláda dlouhodobě vyzývá.