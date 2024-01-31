Українські фермери обговорюють правила експорту до Польщі

Українські аграрії оцінюють минулорічні збитки через блокаду кордонів і низьку закупівельну ціну продукції в менше трьох мільярдів євро. Зараз Україна намагається домовитися з Польщею, щоб запобігти у майбутньому блокади кордону. За даними Всеукраїнської аграрної ради, подібні заходи вже працюють з Болгарією та Румунією. Про це редакції повідомив заступник голови ради Денис Марчук у розмові з Юлією Нетідовою.