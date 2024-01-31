Українські аграрії оцінюють минулорічні збитки через блокаду кордонів і низьку закупівельну ціну продукції в менше трьох мільярдів євро. Зараз Україна намагається домовитися з Польщею, щоб запобігти у майбутньому блокади кордону. За даними Всеукраїнської аграрної ради, подібні заходи вже працюють з Болгарією та Румунією. Про це редакції повідомив заступник голови ради Денис Марчук у розмові з Юлією Нетідовою.
Українські фермери обговорюють правила експорту до Польщі
Українські фермери обговорюють правила експорту до Польщі (zdroj: ČT24)
Ukrajinští zemědělci jednají o pravidlech vývozu do Polska
Ukrajinští zemědělci odhadují loňské ztráty způsobené blokádami hranic a nízkou výkupní cenou produktů na necelé tři miliardy eur. S Polskem se teď Ukrajina snaží o přijetí dohod, které by dalším blokádám hranic zabránily. Podle Celoukrajinské agrární rady už podobná opatření fungují s Bulharskem i Rumunskem. Zástupce šéfa rady Denys Marčuk to řekl redaktorce Julii Netidovové.