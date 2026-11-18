Člověka podezřelého z bombových výhrůžek školám v Česku, na Slovensku a v Lotyšsku zadrželi v září ukrajinští kriminalisté. V tiskové zprávě o tom informoval Úřad evropské justiční spolupráce Eurojust. Muž byl dopaden již v minulosti, vyšetřovatelé ho ale propustili a později uprchl do Běloruska. Nyní byl na Ukrajině obviněn. Jako uprchlého ho stíhá i česká policie, a to z vyhrožování teroristickým trestným činem.
Muž je podezřelý z toho, že nejméně od roku 2024 zasílal bombové výhrůžky tisícům škol a dalších institucí v několika evropských zemích, uvedl Eurojust. V Česku dostaly výhrůžný e-mail stovky škol na začátku školního roku 2024.
Podezřelého zadržel společný policejní tým Česka, Slovenska a Ukrajiny loni v létě v Dnipru. „Podezřelý však uprchl do Běloruska ještě předtím, než ho mohly orgány činné v trestním řízení vyslechnout. Začátkem září 2026 byl po návratu na území Ukrajiny zadržen,“ uvedl Eurojust s tím, že byl muž na Ukrajině obviněn. „Vyšetřování společného vyšetřovacího týmu nadále pokračuje, a proto v tuto chvíli nelze sdělit žádné další informace,“ doplnil úřad.
Podle dřívějšího vyjádření Bezpečnostní informační služby (BIS) byl zadržený Ukrajinec pravděpodobně placen z Ruska. Podle českých kriminalistů je stejný muž podezřelý i z rozeslání anonymního e-mailu, v němž v červnu 2025 vyhrožoval obchodním centrům v Praze umístěním výbušniny.
Kauza loni vyvolala pozornost poté, co slovenská policie zveřejnila informaci o zadrženém Ukrajinci dříve, než tak chtěla učinit česká strana. Podle tehdejších informací slovenského listu Denník N českou stranu předčasné informování zaskočilo. Česká BIS pak informovala o možné ruské stopě v případu. Národnost zadrženého Eurojust neuvádí, nezmiňuje ani ruskou stopu.