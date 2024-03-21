Терапія українських війських


před 3 h hodinami|Zdroj: ČT24
Terapie ukrajinských vojáků se zvířaty (zdroj: ČT24)

Через Київський іпотерапевтичний центр «Spirit» вже пройшло більше тисячі українських військових. У ньому можуть пройти реабілітацію поранені та травмовані бійці, а також ті, хто зміг тимчасово залишити передову в рамках ротації. Засновниця центру Ганна Бураго розмовляла про терапію з редактором Чеського телебачення Віталією Токарчук.

Terapie ukrajinských vojáků se zvířaty

Už tisíc ukrajinských vojáků prošlo kyjevským hipoterapeutickým centrem Spirit. Rehabilitaci poskytuje zraněným a traumatizovaným vojákům a také těm, kteří mohli první linii na čas opustit v rámci takzvané rotace. O terapii s redaktorkou České televize Vitalijí Tokarčukovou hovořila zakladatelka centra Anna Burahová.

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