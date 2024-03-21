Через Київський іпотерапевтичний центр «Spirit» вже пройшло більше тисячі українських військових. У ньому можуть пройти реабілітацію поранені та травмовані бійці, а також ті, хто зміг тимчасово залишити передову в рамках ротації. Засновниця центру Ганна Бураго розмовляла про терапію з редактором Чеського телебачення Віталією Токарчук.
Терапія українських війських
Terapie ukrajinských vojáků se zvířaty (zdroj: ČT24)
Terapie ukrajinských vojáků se zvířaty
Už tisíc ukrajinských vojáků prošlo kyjevským hipoterapeutickým centrem Spirit. Rehabilitaci poskytuje zraněným a traumatizovaným vojákům a také těm, kteří mohli první linii na čas opustit v rámci takzvané rotace. O terapii s redaktorkou České televize Vitalijí Tokarčukovou hovořila zakladatelka centra Anna Burahová.