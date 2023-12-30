Активіста судять за нібито ненависть до Росії

Шість років і три місяці вимагає російська прокуратура для правозахисника, який публікував у соцмережах тексти про бійню в українській Бучі чи події в Маріуполі. 54-річного Григорія Вінтера звинувачують у поширенні ненависницької інформації про Росію. Уродженець Череповців, чий прадід жив за часів першої республіки в Чехословаччині, боїться за своє життя, якщо його посадять. Про це він поговорив з редактором Чеського телебачення Юлією Нетідовою.