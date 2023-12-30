Шість років і три місяці вимагає російська прокуратура для правозахисника, який публікував у соцмережах тексти про бійню в українській Бучі чи події в Маріуполі. 54-річного Григорія Вінтера звинувачують у поширенні ненависницької інформації про Росію. Уродженець Череповців, чий прадід жив за часів першої республіки в Чехословаччині, боїться за своє життя, якщо його посадять. Про це він поговорив з редактором Чеського телебачення Юлією Нетідовою.
Активіста судять за нібито ненависть до Росії
Активіста судять за нібито ненависть до Росії (zdroj: ČT24)
Soud s aktivistou kvůli údajné nenávisti k Rusku
Šest let a tři měsíce nepodmíněně žádá ruský prokurátor pro lidskoprávního aktivistu, který na sociálních sítích zveřejnil texty o masakru v ukrajinské Buči nebo o událostech z Mariupolu. Čtyřiapadesátiletý Grygorij Winter je obviněn z šíření nenávistných informací o Rusku. Rodák z Čerepovce, jehož praděda žil za první republiky v Československu, se bojí v případě odnětí svobody o svůj život. Hovořil o tom s redaktorkou České televize Julií Netidovovou.