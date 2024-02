V Praze možná zdraží jízdné. Teď je MHD v největším českém městě jedna z nejlevnějších

Praha se ještě letos bude muset zřejmě zabývat změnami jízdného – bude zvažovat zdražení městské hromadné dopravy. Konkrétní návrhy už mají radní. V tuto chvíli platí Pražané za MHD deset korun za den, a to v případě, že mají roční kupon. Jenže to je ve srovnání s jinými evropskými metropolemi, ale i velkou většinou krajských měst v Česku mnohem méně. Náklady se navíc výrazně zvýšily.

Pokud si cestující koupí roční kupon na MHD, zaplatí v Praze deset korun na den, v Olomouci je to skoro devět korun.

I když to Pražané někdy neradi slyší, cena jízdného v hlavním městě patří s ohledem na kvalitu a rozsah poskytované služby k těm levnějším. Například za roční kupon na MHD zaplatí lidé v Praze 3650 korun, což je podobná částka jako v Hradci Králové (3700 korun) nebo v Pardubicích (3890 korun).

Nutno ale zmínit rozsah služby. Zatímco v Olomouci jezdí sedm tramvajových linek a zhruba dvacet autobusových, v Praze je to 35 tramvajových linek a skoro 150 autobusových, k tomu ještě tři linky metra a jedna trolejbusová linka. Cena za roční kupón je tak sice podobná, ale rozsah MHD a komfort cestujícího jsou značně rozdílné.

Praha má tak levnější jízdné než většina krajských měst v Česku. Mnohem víc zaplatí lidé v Brně, Ostravě či Plzni, ale dokonce i ve výrazně menších městech – ve Zlíně a v Ústí nad Labem.

Není však možné srovnávat základní jízdenky. Jejich cena se výrazně liší v závislosti na době platnosti jízdenky, rozdělení měst na zóny nebo v tom, zda se jedná o přestupní, či nepřestupní jízdenku.

Dotace 25 miliard

Praha každoročně dotuje tamní veřejnou dopravu částkou 25 miliard korun. „Tím, jak jezdíme víc, tak i ty náklady rostou. Co s tím, to je samozřejmě zajímavá otázka. My se snažíme hledat úsporná opatření, hlavně v té energetické oblasti,“ vysvětlil ředitel Dopravního podniku Praha (DPP) Petr Witowski.

A právě na otázku, co s tím, si musí nejpozději do konce roku vedení Prahy odpovědět. V prosinci totiž končí smlouva, kterou má s dopravním podnikem na provozování MHD. Uzavřít se musí nová, to ale za současných podmínek podle vedení města nejde.