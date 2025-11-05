Ministerstvo chce telemedicínu do věznic, eskortu nahrazuje kamera


Ministerstvo spravedlnosti chce od příštího roku rozšířit počet věznic, kde bude ordinovat lékař na dálku prostřednictvím zdravotní sestry a počítače. Telemedicínu by měli nově spustit ve věznicích Rapotice, Rýnovice, Ostrov a Oráčov. Cílem je vyřešit akutní nedostatek praktických lékařů a zároveň šetřit veřejné prostředky. Pilotní projekt se už osvědčil ve Věznici Světlá nad Sázavou.

Věznice ve Světlé nad Sázavou začala telemedicínu využívat už na začátku září. Potřebovala k tomu samostatnou místnost a telekomunikační zařízení. Nutná je také spolupráce se zdravotním personálem. Praktický lékař do věznice dojíždí třikrát týdně, zubní lékař dvakrát a gynekolog jednou v týdnu. Zdravotní sestry jsou k dispozici každý pracovní den.

„Bylo třeba doplnit přístroje kompatibilní s programem, který přenáší potřebné informace lékaři, a zajistit lepší rozlišení optiky,“ uvedla mluvčí věznice Lada Příbrská. Výhodou je podle ní rychlost a dostupnost lékaře téměř kdykoliv.

Telemedicína ve Světlé nad Sázavou má svá pravidla. Odsouzená žena musí o vyšetření požádat, nejpozději druhý den se dostaví do ordinace a díky přihlašovacímu heslu se pak sestra po úvodní konzultaci spojí s lékařkou. Sestra v případě potřeby provede základní vyšetření, například změření krevního tlaku nebo stanovení hladiny CRP. Tyto údaje pak lékař využívá k posouzení zdravotního stavu, stanovení diagnózy a doporučení léčby. Součástí systému je i možnost vystavení eReceptu.

Kvůli chronické rýmě například požádala o vyšetření paní Irena, která si ve věznici odpykává trest. Lékařka ji na dálku za pomoci zdravotní sestry vyšetřila a poslala recept na nosní kapky. „Paní doktorka má mou zdravotní dokumentaci, a když jí správně popíšu příznaky, ví, co předepsat,“ popsala další odsouzená, kterou trápí kašel.

„Pokud lékař uzná, že je nutný převoz, jsme schopni za pomoci vězeňské služby vypravit do hodiny eskortu a dopravit odsouzenou k lékařské péči do nemocnice,“ vysvětlila zdravotní sestra Kristýna Lieskovská.

Nedostatek lékařů a náročná logistika

Současná vězeňská zdravotní péče čelí třem hlavním problémům – rostoucím nárokům na rozsah a kvalitu péče, nedostatku personálu (a to jak ze strany vězeňské služby, tak lékařů) a složité logistice převozů do civilních nemocnic. „Dva lékaři nám v průběhu let zemřeli a sehnat praktika do tohoto prostředí není jednoduché,“ poznamenala ředitelka věznice Monika Myšičková.

Ve Věznici Světlá nad Sázavou, která je určena přibližně pro tisíc odsouzených žen, si trest aktuálně odpykává 895 z nich. Denně se tam provede sedm až deset vyšetření na dálku. Podle ředitele Zdravotnických zařízení ministerstva spravedlnosti Ondřeje Felixe byla věznice pro testování projektu ideální.

„Velmi rádi bychom projekt rozšířili do dalších věznic. Máme vytipované čtyři další. Zájem odsouzených o telemedicínu roste – v současnosti je větší než o fyzické vyšetření lékařem,“ uvedl Felix.

Využití telemedicíny přibývá

Telemedicínu letos začal využívat i Kraj Vysočina ve svých sociálních zařízeních. Funguje například v domovech pro seniory v Havlíčkově Brodě, Třebíči nebo ve Velkém Meziříčí. I kvůli psychické pohodě seniorů ji využívají také domovy pro seniory ve Zlínském či Olomouckém kraji.

V některých krajích, například Jihočeském, Plzeňském nebo Karlovarském, funguje také on-line pohotovost. Pacienti mohou konzultovat svůj zdravotní stav večer, o víkendech i během svátků. Telemedicína tak pomáhá ulevit přetíženým pohotovostem a urgentním příjmům, protože dokáže řešit běžné zdravotní potíže na dálku nebo pacienta správně nasměrovat. Lékař může v aplikaci vystavit i eRecept, který platí ve všech zemích Evropské unie.

Podle zástupců lékařů však musí mít telemedicína jasná pravidla. Mělo by platit, že lékař pacienta zná, měl by mít vedenou jeho zdravotnickou dokumentaci. Osobní vyšetření ani zákroky telemedicína nahradit nemůže.

