On-line pohotovost na jihu Čech už využily tisíce lidí. Plánují ji i další kraje

Možnosti virtuálního spojení s lékařem na pohotovosti místo návštěvy ordinace už v Jihočeském kraji za první rok fungování využilo přes čtrnáct tisíc lidí. ČT to řekla mluvčí kraje Hana Brožková. Pacienti nejčastěji konzultují příznaky respiračních chorob nebo vyrážky na kůži a ekzémy. Od března funguje hrazená on-line pohotovost i v Karlovarském kraji, na podzim se chystá připojit i Plzeňský. Podobnou službu připravuje i Praha.

Na on-line lékaře se během prvního roku podle statistik Jihočeského kraje dosud obrátilo přes čtrnáct tisíc lidí, z toho přes 4600 případů se týkalo dětí. Nejčastějším důvodem byly příznaky respiračních onemocnění, a to hlavně v chladnějším období. Lékaři se přes obrazovky často setkali i s pacienty, které trápí různé kožní vyrážky a ekzémy.

„V nočních hodinách často volají rodiče s dětmi, kteří si nejsou jistí, jestli by měli vyrazit do nemocnice, nebo to není nutné,“ nastínil Ondřej Tefr, medicinský ředitel společnosti Meddi, která aplikaci provozuje. V letních měsících podle něj lidé často řeší i zažívací potíže. Nejvíce konzultací pak poskytuje on-line pohotovost v ranních a dopoledních hodinách.

O konzultaci s lékařem mohou podle krajské mluvčí lidé požádat prostřednictvím klasického hovoru, videohovoru nebo chatu. I když se lékaři s pacienty přímo nesetkají, mohou jim diagnostikovat problém díky videu nebo fotografiím, které lidé pořídí. Následně mohou vystavit i elektronické recepty. Pacienti jich za rok fungování on-line pohotovosti takto obdrželi už více než čtyři tisíce.