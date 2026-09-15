Na Emmy podruhé uspěl Urgent, z komedií nejvíc baví hororový Widow's Bay


15. 9. 2026Aktualizovánopřed 30 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Ceny Emmy vyzdvihly nejlepší televizní počiny roku. V kategorii komedie zvítězil seriál Widow's Bay. Mezi dramaty obhájil prvenství seriál Urgent z lékařského prostředí. Nejlepší minisérií je M.R.D. Saint Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku.

Hororová komedie Widow’s Bay vypráví o komunitě na ostrově v Nové Anglii, která čelí staleté kletbě. V cenách Emmy překonala rekord v kategorii komediálních seriálů ziskem čtrnácti ocenění, včetně toho za nejlepší komediální seriál a tří hereckých cen. Hlavní představitel Matthew Rhys získal cenu pro nejlepšího herce, Stephen Root zvítězil v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli a Kate O’Flynnová uspěla jako nejlepší herečka ve vedlejší roli. Root přitom za sebou nechal favorizovaného Harrisona Forda z Terapie pravdou.

Rhys se navíc stal prvním hercem v historii Emmy, který během jednoho ročníku obdržel dvě ceny za hlavní role. Kromě sošky za ztvárnění starosty malého městečka ve Widow’s Bay totiž obdržel cenu i za hlavní roli možného vraha v thrilleru The Beast in Me (To monstrum ve mně), který soutěžil za minisérie.

Ceny Emmy pro seriál Widow’s Bay (zleva): režisér Hiro Murai, scenáristka Katie Dippoldová a herec v hlavní roli Matthew Rhys
Zdroj: Reuters/Mike Blake

„Rádi bychom také poděkovali té zlé bytosti z ostrova, která nám svěřila svůj příběh,“ uvedla – rovněž oceněná – scenáristka seriálu Kate Dippoldová poté, co poděkovala všem, kdo se na pořadu podíleli, Apple TV a své matce, napsal server BBC News.

Nejlepší komediální herečkou byla vyhlášena Jean Smartová ze seriálu Hacks (Stále v kurzu) o stárnoucí stand-up komičce. Žádné jiné její kolegyni se dosud nepodařilo získat v této kategorii ocenění za každou sezonu seriálu. Stále v kurzu letos odvysílal poslední, pátou řadu. „To byla ale jízda!“ okomentovala to Smartová. 

Nejlepší komediální herečka podle Emmy Jean Smartová (Stále v kurzu)
Zdroj: Reuters/Mario Anzuoni

Seriál Urgent z dílny HBO Max, který sleduje dění na oddělení urgentního příjmu, byl při loňském ročníku nováčkem. Tehdy si odnesl ocenění za nejlepší dramatický seriál a několik cen v hereckých kategoriích. Nyní již podruhé za sebou získal cenu Emmy za nejlepší dramatický seriál a jeho hvězda Noah Wyle si navíc odnesl ocenění pro nejlepšího herce.

„Někdy nám právě vyprávění příběhů umožňuje, abychom si navzájem porozuměli a vážili si jeden druhého, a to je důležitější než kdykoliv dřív,“ uvedl při převzetí ceny scenárista a producent R. Scott Gemmill.

Rea Seehornová s cenou Emmy za hlavní roli v seriálu Pluribus
Zdroj: Reuters/Mike Blake

Nejlepší herečkou dramatu se stala Rhea Seehornová ze seriálu Pluribus. Hraje ženu, která téměř jediná na celé planetě nepodlehne mimozemské invazi v podobě všudypřítomné laskavosti.

O udělení cen rozhoduje na 27 tisíc členů pořadatelské televizní akademie.

V hlavních kategoriích cen Emmy uspěly seriály Studio, Urgent a Adolescent
Owen Cooper pózuje s cenou Emmy za nejlepšího herce ve vedlejší roli

Výběr redakce

Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje na radnici v Nymburce

Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje na radnici v Nymburce

09:28Aktualizovánopřed 16 mminutami
Rusové udeřili v Kyjevě i Záporoží. Ukrajinci zasáhli rafinerii

Rusové udeřili v Kyjevě i Záporoží. Ukrajinci zasáhli rafinerii

07:55Aktualizovánopřed 24 mminutami
Babiš ustoupil z agresivního postoje, hodnotí schůzku na Hradě Lipavský

VideoBabiš ustoupil z agresivního postoje, hodnotí schůzku na Hradě Lipavský

před 2 hhodinami
Plzeňany nejvíce trápí bydlení a bezpečnost. Nejvyšší volební potenciál má ANO

Plzeňany nejvíce trápí bydlení a bezpečnost. Nejvyšší volební potenciál má ANO

před 4 hhodinami
Stíhačky NATO sestřelily nad Litvou dron

Stíhačky NATO sestřelily nad Litvou dron

01:34Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Nejvyšší soud odmítl Trumpův útok na hlasování poštou

Nejvyšší soud odmítl Trumpův útok na hlasování poštou

před 5 hhodinami
Trumpův syn potvrdil, že oslavy po svatbě hradil ruský podnikatel

Trumpův syn potvrdil, že oslavy po svatbě hradil ruský podnikatel

před 6 hhodinami
Reportéři+ popsali, jak firmy nakládají s pravidly náhradního plnění

Reportéři+ popsali, jak firmy nakládají s pravidly náhradního plnění

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Na Emmy podruhé uspěl Urgent, z komedií nejvíc baví hororový Widow's Bay

Ceny Emmy vyzdvihly nejlepší televizní počiny roku. V kategorii komedie zvítězil seriál Widow's Bay. Mezi dramaty obhájil prvenství seriál Urgent z lékařského prostředí. Nejlepší minisérií je M.R.D. Saint Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku.
08:37Aktualizovánopřed 30 mminutami

Dianiny „šaty pomsty“ jsou na prodej. Ikonickými se staly i ty Lewinské nebo Lady Gaga

Do aukce míří „šaty pomsty“, jimiž princezna Diana reagovala na nevěru svého manžela, tehdejšího prince Charlese a současného krále Karla III. K mání budou začátkem prosince v aukční síni Sotheby's, stát by mohly v přepočtu až přes čtyři miliony korun. Patří ke kouskům oděvů, které se zapsaly do historie.
před 1 hhodinou

Klíčníci vyzvedli české korunovační klenoty

Ve svatovítské katedrále se v pondělí odpoledne po roce znovu sešlo sedm klíčníků, kteří otevřeli dveře Korunní komory a vyzvedli z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První čtyři dny si je budou moci prohlédnout školáci, od soboty 19. září do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Kostková a Eben budou moderovat StarDance naposledy

Letošní řada taneční soutěže StarDance bude poslední, kterou budou moderovat Tereza Kostková a Marek Eben. Moderátorská stálice to oznámila při představování letošních novinek. První taneční večer odvysílá Česká televize v sobotu 10. října.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

VideoTočím pro sebe jako diváka za deset let, říká Hřebejk

Od režiséra Jana Hřebejka vysílá Česká televize aktuálně seriál Na tělo o současných padesátnících, vedle toho Hřebejk chystá Jobovku, tedy příběh pražské rodiny, která se přestěhuje na venkov. „Každý, kdo se na to bude dívat, to bude posuzovat podle svých zkušeností,“ podotkl Hřebejk v Interview ČT24 k diváckému přijetí svých počinů. Při natáčení vede dialog sám se sebou jako potenciálním divákem a ptá se, jestli ho film či seriál bude bavit i za deset let. To se mu stalo při zhlédnutí jeho celovečerního debutu Šakalí léta. Naopak snímek Medvídek podle něho mohl dopadnout lépe.
před 21 hhodinami

WP: Kennedyho centrum je na pokraji bankrotu

Kennedyho centrum pro múzická umění ve Washingtonu je na pokraji bankrotu a už v úterý by mohlo zavřít. Napsal to v neděli deník The Washington Post s odvoláním na vedení kulturního střediska, jehož vlastníkem je americká vláda.
včera v 04:25

Dostojevského román Bílé noci se stal nečekanou senzací na TikToku

Marcelo Nogueira není příliš zběhlý v klasické literatuře, přesto se i tento sedmadvacetiletý brazilský knižní influencer nechal zlákat románem Fjodora Michajloviče Dostojevského Bílé noci – příběhem z 19. století o lásce a osamění, který se nyní stal nečekanou senzací na TikToku, napsala agentura AFP. Dostojevského příběh snílka, který se při procházce Petrohradem setká s mladou ženou, do níž se šíleně zamiluje, se tak v Brazílii stal bestsellerem téměř 180 let po svém vydání.
13. 9. 2026

VideoInspiroval Hrabala i underground. Vycházejí poslední Sebrané spisy Ladislava Klímy

Spisovatel a filozof Ladislav Klíma inspiroval řadu dalších umělců, včetně Bohumila Hrabala nebo představitelů undergroundu. Před třiceti lety vyšel první díl jeho spisů v nákladu přes tisíc kusů. Poslední díl jeho Sebraných spisů vychází nyní. Obsahuje překlady dramat, Klímovy divadelní hry i dramata, která napsal spolu s Arnoštem Dvořákem. Například satiru Matěj Poctivý. Jde o kritiku prvorepublikové společnosti, která byla uvedena v Národním divadle v roce 1922. Stažená byla téměř ihned po premiéře. Klíma byl těžký kuřák a alkoholik, který zemřel v roce 1928 v devětačtyřiceti letech na tuberkulózu. Jeho teď už kompletně vydané spisy čítají téměř šest tisíc stran.
13. 9. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

před 19 hhodinami
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

před 20 hhodinami
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026