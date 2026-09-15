Na Emmy podruhé uspěl Urgent, z komedií nejvíc baví hororový Widow's Bay

Ceny Emmy vyzdvihly nejlepší televizní počiny roku. V kategorii komedie zvítězil seriál Widow's Bay. Mezi dramaty obhájil prvenství seriál Urgent z lékařského prostředí. Nejlepší minisérií je M.R.D. Saint Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku.
Hororová komedie Widow’s Bay vypráví o komunitě na ostrově v Nové Anglii, která čelí staleté kletbě. V cenách Emmy překonala rekord v kategorii komediálních seriálů ziskem čtrnácti ocenění, včetně toho za nejlepší komediální seriál a tří hereckých cen. Hlavní představitel Matthew Rhys získal cenu pro nejlepšího herce, Stephen Root zvítězil v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli a Kate O’Flynnová uspěla jako nejlepší herečka ve vedlejší roli. Root přitom za sebou nechal favorizovaného Harrisona Forda z Terapie pravdou.
Rhys se navíc stal prvním hercem v historii Emmy, který během jednoho ročníku obdržel dvě ceny za hlavní role. Kromě sošky za ztvárnění starosty malého městečka ve Widow’s Bay totiž obdržel cenu i za hlavní roli možného vraha v thrilleru The Beast in Me (To monstrum ve mně), který soutěžil za minisérie.
„Rádi bychom také poděkovali té zlé bytosti z ostrova, která nám svěřila svůj příběh,“ uvedla – rovněž oceněná – scenáristka seriálu Kate Dippoldová poté, co poděkovala všem, kdo se na pořadu podíleli, Apple TV a své matce, napsal server BBC News.
Nejlepší komediální herečkou byla vyhlášena Jean Smartová ze seriálu Hacks (Stále v kurzu) o stárnoucí stand-up komičce. Žádné jiné její kolegyni se dosud nepodařilo získat v této kategorii ocenění za každou sezonu seriálu. Stále v kurzu letos odvysílal poslední, pátou řadu. „To byla ale jízda!“ okomentovala to Smartová.
Seriál Urgent z dílny HBO Max, který sleduje dění na oddělení urgentního příjmu, byl při loňském ročníku nováčkem. Tehdy si odnesl ocenění za nejlepší dramatický seriál a několik cen v hereckých kategoriích. Nyní již podruhé za sebou získal cenu Emmy za nejlepší dramatický seriál a jeho hvězda Noah Wyle si navíc odnesl ocenění pro nejlepšího herce.
„Někdy nám právě vyprávění příběhů umožňuje, abychom si navzájem porozuměli a vážili si jeden druhého, a to je důležitější než kdykoliv dřív,“ uvedl při převzetí ceny scenárista a producent R. Scott Gemmill.
Nejlepší herečkou dramatu se stala Rhea Seehornová ze seriálu Pluribus. Hraje ženu, která téměř jediná na celé planetě nepodlehne mimozemské invazi v podobě všudypřítomné laskavosti.
O udělení cen rozhoduje na 27 tisíc členů pořadatelské televizní akademie.