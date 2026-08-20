Hopkins vydává debutové album. Chtěl být víc hudebníkem než hercem

Anthony Hopkins je známým hercem a méně známým skladatelem. Na svou druhou uměleckou stránku nyní upozorňuje debutovým albem. Nazval ho Life Is A Dream – život je sen. Vychází 21. srpna.
Sir Anthony Hopkins – do šlechtického stavu byl povýšen v roce 1993 – si filmový debut odbyl před více než půlstoletím ve snímku Bílý autobus. Zásadním zlomem pro něj byla role vraha-kanibala Hannibala Lectera ve filmu Mlčení jehňátek na počátku devadesátých let, která mu přinesla věhlas a prvního Oscara. Druhého obdržel po několika dalších nominacích v roce 2021 za drama Otec.
„Hudba byla mou první touhou, mým prvním přáním,“ tvrdí ale Hopkins. „Skládám hudbu celý svůj život. Některé z těchto skladeb mě provázejí už desítky let a stále se k nim vracím.“
Odmala se učil hrát na klavír a stal se údajně vynikajícím pianistou. Coby skladatele ho prý ovlivnila hudba poválečných let, během nichž vyrůstal. Ale propadl i klasice. Pořád dokola hrával Beethovena. „Jednou se mě (otec) zeptal: ‚Co to hraješ?‘ A když jsem odpověděl ‚Beethovena‘, otec řekl: ‚Není divu, že ohluchl!‘“ uvádí Hopkinsovu hudební vzpomínku rádio Classic FM.
V roce 2012 vydal nahrávku Composer. Jeho kompozice tehdy nahrál symfonický orchestr z Birminghamu, který je předtím provedl i naživo. Novinka Life Is A Dream je nicméně považovaná za jeho plnohodnotné debutové album zaštítěné velkým vydavatelstvím.
Inspirováno rodinou i Walesem
Decca Classics desku označuje za Hopkinsův nejosobnější hudební projekt. Obsahuje skladby z různých období Hopkinsova života inspirované jeho blízkými, rodným Walesem i celoživotními zkušenostmi. Nahrávání se ujal londýnský Philharmonia Orchestra pod taktovkou držitele Grammy Gustava Dudamela.
Pro agenturu AP Hopkins srovnal své dvě profese. V hudbě, říká, nachází větší svobodu, zatímco herectví vnímá spíše jako řemeslo. Ovšem zkomponoval také filmovou hudbu, a to pro snímky, které režíroval buď on sám, nebo jeho žena Stella Hopkinsová.
Hopkins by rád své album představil i na koncertech. Přičemž metu má osmaosmdesátiletý skladatel a herec jasnou – newyorskou Carnegie Hall.