Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Tuzemská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,1 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,2 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici růst HDP očekávali.

Meziroční růst byl podpořen výhradně domácí poptávkou. „Zejména výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní příspěvek mělo saldo zahraničního obchodu,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Mezičtvrtletní vývoj pozitivně ovlivnila především rostoucí tvorba hrubého kapitálu. Také v tomto případě mělo negativní vliv saldo zahraničního obchodu.

Nezaměstnanost v únoru mírně vzrostla, přibylo volných míst
K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty (HPH), tedy výsledku rozdílu mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, nejvíce přispěl především průmysl a skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. „Vývoj hrubé přidané hodnoty v mezičtvrtletním srovnání pozitivně ovlivnila většina odvětví služeb. Negativní vliv měl především průmysl,“ informoval ČSÚ.

Zaměstnanost se podle statistiků ve srovnání s předchozím čtvrtletím nezměnila – meziročně byla vyšší o 0,7 procenta.

Analytici: Růst zaostal za očekáváním

„Aktuální data nelze hodnotit jinak než jako zklamání. Mezičtvrtletní tempo růstu bylo nejpomalejší od prvního čtvrtletí roku 2024, to meziroční pak od závěru stejného roku,“ uvedl hlavní ekonom Investiky Vít Hradil. „Letošní první kvartál byl navíc jen velmi omezeně ovlivněn válkou na Blízkém východě a s ní spojenými narušeními dodavatelských řetězců. Tyto faktory zřejmě silněji negativně promluví do nadcházejícího období, kdy budou tlumit spotřebitelské výdaje a ochotu firem realizovat investice,“ dodal.

„Domácí poptávka zůstává silná, problém je stále slabá zahraniční poptávka,“ hodnotí výsledky ekonomiky v prvním čtvrtletí hlavní ekonom Deloitte David Marek. Na straně domácí poptávky je podle něj tahounem hlavně spotřeba domácností, kterou podporují růst mezd a nízká nezaměstnanost. „Potvrzuje se také očekávání, že se k tomu letos přidá i vyšší investiční aktivita firem,“ podotkl Marek.

Ekonomika loni rostla předběžně o 2,5 procenta
Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek upozornil, že v dalších čtvrtletích se budou v české ekonomice silněji projevovat dopady konfliktu v Íránu. „Českou ekonomiku bude letos i nadále zatěžovat konflikt v Zálivu, který s sebou přináší vyšší ceny energií a, jak se zdá, i možnou zhoršenou dostupnost některých komodit. Pokud se situace v Zálivu brzy nevyřeší, bude velkým úspěchem dosáhnout alespoň dvouprocentního růstu,“ uvedl.

Hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák varoval, že problém pro české hospodářství může představovat i vývoj v Evropě. „Oslabuje i vnější prostředí, a to primárně Německo, kde byl růst HDP pro letošek tamními ekonomickými instituty snížen výrazně pod jedno procento,“ upozornil.

Růst ekonomiky EU zpomalil na 0,1 procenta

Růst ekonomiky Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezonně upravených údajů zpomalil na 0,1 procenta z tempa 0,2 procenta ve čtvrtém čtvrtletí, oznámil v rychlém odhadu unijní statistický úřad Eurostat.

Růst v eurozóně zpomalil stejně jako v celé EU také na 0,1 procenta z 0,2 procenta ve čtvrtém kvartálu. V meziročním srovnání růst ekonomiky EU zvolnil na 1,0 procenta z tempa 1,4 procenta ve čtvrtém čtvrtletí, růst eurozóny pak zpomalil na 0,8 procenta z 1,3 procenta.

Tyto předběžné bleskové odhady vývoje HDP vycházejí ze zdrojů dat, které jsou neúplné a mohou být ještě dál zpřesňovány.

Ekonomický růst ve 3. čtvrtletí meziročně dosáhl 2,7 procenta HDP
Ze zemí, za které už jsou údaje dostupné, dosáhlo nejvyššího růstu Finsko, kde se hrubý domácí produkt mezičtvrtletně zvýšil o 0,9 procenta. Následuje Maďarsko, kde ekonomika vykázala růst o 0,8 procenta a Estonsko a Španělsko, kde ekonomika vykázala v obou případech růst o 0,6 procenta.

Naopak nejhůře si vedlo Irsko, jehož ekonomika klesla o dvě procenta. Záporné číslo vykázala také Litva (minus 0,4 procenta) a Švédsko (minus 0,2 procenta). Meziroční tempo růstu bylo kladné ve čtrnácti zemích a záporné v jedné zemi.

Bydlení v EU za dekádu zdražilo o desítky procent. Nejvíce si připlatí Maďaři
Izrael nevyloží loď s obilím, které podle Ukrajiny Rusko ukradlo na jejím území

Izrael nevyloží loď s obilím, které podle Ukrajiny Rusko ukradlo na jejím území

před 4 mminutami
Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy

Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy

10:18Aktualizovánopřed 12 mminutami
Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

08:46Aktualizovánopřed 21 mminutami
NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

12:15Aktualizovánopřed 29 mminutami
Večerní mrazy potrápily ovocnáře, víkend však přinese první letní den roku

Večerní mrazy potrápily ovocnáře, víkend však přinese první letní den roku

08:05Aktualizovánopřed 35 mminutami
Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

před 52 mminutami
Svoboda médií ve světě je nejnižší za 25 let, uvedli Reportéři bez hranic

Svoboda médií ve světě je nejnižší za 25 let, uvedli Reportéři bez hranic

06:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou
„Smrt libanonské vesnice“. Reuters přiblížila následky izraelských úderů

„Smrt libanonské vesnice“. Reuters přiblížila následky izraelských úderů

před 1 hhodinou

Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu, řekl v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Připomněl také, že tato středoasijská země je největším producentem uranu na světě a má bohatá naleziště i dalších surovin. Česko by s Kazachstánem mohlo spolupracovat například v oblasti vědy a výzkumu jádra či v dalších strategických otázkách. Babiš uvedl, že v Kazachstánu propagoval i české zbrojařské firmy.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent je nejvýš od roku 2022

Cena severomořské ropy Brent stoupla na více než 119 amerických dolarů (asi 2480 korun) za barel. To je nejvyšší hodnota od roku 2022, kdy začala ruská válka na Ukrajině. Ceny ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, uvedla ve středu večer agentura AFP.
před 16 hhodinami

Prezidentem Hospodářské komory byl opět zvolen Zdeněk Zajíček

Podnikatelé zvolili ve středu na celostátním sněmu v Praze za prezidenta Hospodářské komory ČR na další tři roky opět Zdeňka Zajíčka, který byl jediným kandidátem. Komora upřesnila, že získal 184 hlasů ze 200. Zajíček vede komoru od roku 2023, kdy vystřídal ve funkci Vladimíra Dlouhého. Hospodářská komora sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a zhruba 140 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

ÚOHS zastavil správní řízení s energetickými firmami, zakázané dohody neprokázal

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení, které zahájil loni v červnu s firmami ČEZ, EP Energy a Veolia Energie. Podezíral je z uzavírání zakázaných kartelových dohod v souvislosti s aukcemi na kombinované dodávky tepla a elektřiny, ze získaných materiálů se ale existenci těchto dohod nepodařilo prokázat. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Firmy rozhodnutí uvítaly, jakékoliv porušení pravidel odmítly.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Fond prověřuje kvůli možnému střetu zájmů dotace pro Agrofert za miliardu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) prověřuje možný střet zájmů u národních dotací vyplacených Agrofertu ve výši zhruba jedné miliardy korun, uvedl ředitel fondu Petr Dlouhý. Fond po holdingu zároveň neplánuje zpětně vymáhat nárokové evropské dotace obdržené v letech, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) poprvé premiérem. Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF) pak oznámil, že bude kvůli střetu zájmů Babiše vymáhat po asi dvacítce firem z Agrofertu podpory za miliony korun.
28. 4. 2026Aktualizováno28. 4. 2026

Kvůli napětí ve světě zdraží energie, obávají se podle průzkumu Češi

Češi se kvůli geopolitickému napětí obávají opětovného růstu cen energií. Stále více domácností proto chystá opatření k úsporám, v dubnu už to byla téměř polovina z nich. V čase roste zájem hlavně o kroky zajišťující dlouhodobé úspory, jako je instalace fotovoltaiky, úspornějšího kotle nebo tepelného čerpadla. Velká část společnosti také žádá od dodavatelů informace, jak efektivně šetřit energie. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost ČEZ.
28. 4. 2026

Ropa zdražuje, Brent překročil 110 dolarů za barel

Ceny ropy v úterý pokračují v růstu, severomořský Brent se tak vrátil nad 110 dolarů za barel. Snahy o ukončení konfliktu na Blízkém východě nevykazují žádné výraznější známky pokroku a doprava v klíčovém Hormuzském průlivu zůstává ochromena, uvedla agentura Reuters.
28. 4. 2026
