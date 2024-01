ŽIVĚ: Poslanci se z podnětu ANO sešli k zákonu o referendu i určení daní

Členy dolní komory po desítkách hodin pří o korespondenční volbu čekají ve čtvrtek odpoledne ještě dvě mimořádné schůze svolané z podnětu opozičního ANO. Na té první mají projednávat návrh poslanců ANO na vydání zákona o celostátním referendu. Na druhé schůzi by měli řešit šestici krajských novel zákona o rozpočtovém určení daní obcím a krajům.

Klub ANO chce také projednat šestici krajských návrhů na změnu rozpočtového určení daní. Jde o rozdělování daní mezi stát, obce a kraje. Vládní strany však nechtějí schválit program schůze.

Kraje usilují o to, aby se podíl regionů na sdílených daních zvýšil z 9,78 na 10,8135 procenta. Zároveň by se měla stanovit kritéria, podle nichž by se každý rok určoval podíl peněz pro jednotlivé kraje, podobně jako při rozdělování části daňového výnosu obcím. Návrh změny rozpočtového určení daní postupně předložily Zlínský, Středočeský, Liberecký, Pardubický, Jihomoravský a Karlovarský kraj. O změnu tedy usiluje šest ze čtrnácti regionů, které zastupují hejtmani z koaličních i opozičních stran.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) slíbil na čtvrtečním jednání se zástupci koaličních poslaneckých klubů postupné navýšení sumy pro kraje do roku 2027. Místo jednorázového navýšení o šest miliard korun přišel podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) Stanjura s návrhem na růst o dvě miliardy během tří let, nebo o tři miliardy během dvou let. Návrh by mohl odblokovat neshody. Grolich doplnil, že se na něm musí ještě shodnout Asociace krajů, Stanjura je pak předlohu připraven předložit kabinetu. Změna by tak mohla být schválena ještě před podzimními krajskými volbami.