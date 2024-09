ON-LINE: Začal druhý den krajských a senátních voleb

Moravskoslezská policie zatím nemusela řešit vážnější problémy, které by ohrozily volby. „Do volební místnosti v Havířově přišel muž, který měl voličský průkaz do Jeseníku a chtěl volit v Havířově. To ale není bezpečnostní riziko. A v jednom místě v rámci Karvinska byl výhružný e-mail na školu, ve které ale zároveň byla volební místnost. Tam jsme to řešili a policie to vyřešila,“ sdělil krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Dodal, že výhrůžný e-mail nespadal mezi e-maily, které chodily v září do škol v Česku.