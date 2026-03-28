VideoVláda „spí mnoho týdnů", říká k palivům Skopeček. Směšné, reaguje David


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události, komentáře: Kde se zastaví ceny paliv?
Zdroj: ČT24

Od začátku konfliktu na Blízkém východě platí lidé za naftu v průměru o patnáct korun za litr více, benzin podražil asi o osm korun na litr. Situací se bude v pondělí znovu zabývat vláda, chce řešit regulace marží čerpacích stanic. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) kabinetu vytýká, že „spí mnoho týdnů“, sleduje a monitoruje prý to, co je zřejmé – rostoucí ceny pohonných hmot. Občanští demokraté navrhují snížení spotřební daně. Podle europoslance Ivana Davida (SPD) je „směšné tvrdit“, že nemá smysl monitorovat ceny. Argumentuje tím, že se nejedná pouze o koncovou cenu pro zákazníka, nýbrž také o cenu suroviny, cenu rafinérií. Monitorování cen dle něj probíhalo ještě před úderem na Írán. Diskuse v Událostech, komentářích se zúčastnil také předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Moderovala Tereza Řezníčková.

Výběr redakce

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

před 20 hhodinami
Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

před 22 hhodinami
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

včeraAktualizovánovčera v 12:10

Aktuálně z rubriky Domácí

před 10 mminutami

Čtyři obce si volí nová zastupitelstva

Lidé ze čtyř obcí si volí nová místní zastupitelstva, která budou mít jisté fungování jen na půl roku. Druhý říjnový víkend se budou totiž konat obecní volby v celé republice. Volební místnosti se otevřely ráno v Cekově na Rokycansku, Úhercích na Lounsku, Lipníku na Mladoboleslavsku a Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku.
před 45 mminutami

Nová varianta covidu „cikáda“ odolávající protilátkám se dostala už i do Česka

Nově se šířící varianta viru SARS-CoV-2 se liší od těch předchozích tolik, že by mohla snadněji unikat očkování i předchozímu překonání covidu. Upozorňují na ni experti ve více zemích včetně Česka. Pokud by se šířila dál, bylo by zřejmě potřeba změnit očkování.
před 2 hhodinami

Noc na neděli bude o hodinu kratší. Ovlivní to vlaky a autobusy

V neděli 29. března se v Česku v 2:00 posune čas o hodinu vpřed kvůli začátku platnosti letního času. Noc tak bude o hodinu kratší. Změna ovlivní třeba noční vlaky, u kterých se kvůli posunu času zobrazí zpoždění o hodinu. Podle některých odborníků má střídání času negativní vliv na zdraví a psychiku lidí. Třeba únava řidičů z kratší noci může zvýšit počet dopravních nehod, protože podle expertů vyvolává stav jako půl promile alkoholu v krvi.
před 5 hhodinami

Chystá se redukce víceletých gymnázií, zcela rušit se ale nebudou

V pátek 10. dubna čekají žáky první termíny přijímacích zkoušek na střední školy. Skoro pětina žáků se na ně hlásí už z pátých tříd, dostat se na vybranou školu se daří necelé polovině z nich. I přes vysokou poptávku mluví část regionů i odborníků o nutnosti snižovat počty míst na víceletých gymnáziích. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) redukci podporuje, zrušit je úplně se však nechystá.
před 15 hhodinami

VideoVládní strany se přou o to, jakým způsobem má koalice představovat své plány

Hnutí ANO vadí, že předseda SPD Tomio Okamura často své partnery překvapuje zveřejňováním návrhů, pro které nemá vyjednanou podporu. Tento týden se to týkalo třeba růstu rodičovské, příspěvku na péči nebo změn televizních a rozhlasových poplatků. Sám Okamura na tom nic špatného nevidí. Opozice hovoří o chaosu nebo mediálních výkřicích. Podle vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) budou vládní strany o vzájemné komunikaci mluvit i na pondělním jednání koaliční rady.
před 15 hhodinami

VideoÚstav je na kapacitních limitech, řekl šéf ČHMÚ Rieder. Při dalším omezení by rezignoval

Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Mark Rieder v Interview ČT24 řekl, že od ministerstva životního prostředí (MŽP) obdržel předběžnou informaci, aby k 1. lednu 2027 propustil sedmatřicet zaměstnanců. Rieder v posledních osmi letech v rámci úspor, na které tlačilo MŽP, propustil téměř 120 pracovníků, což by dohromady s tímto propouštěním znamenalo bezmála 20 procent. Podle ředitele by tato ztráta mohla potenciálně omezit základní fungování úřadu v rozsahu, který mu předepisuje zákon. Již teď je ústav na svých kapacitních limitech, na další případná omezení by Rieder reagoval rezignací. S ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé) chce situaci řešit, nicméně podle něj s ním MŽP komunikuje jen omezeně. Podle Riedera plní úřad nenahraditelnou roli. Funkci ČHMÚ nedokáže nahradit ani umělá inteligence, kterou ústav částečně využívá. Pořad moderoval Daniel Takáč.
před 16 hhodinami

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím budou hlavními tématy pondělního jednání vlády. Na páteční schůzce se na tom dohodli premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO), řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Ceny pohonných hmot rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu. Část opozice kabinet vyzvala, aby proti růstu cen zakročila. Opatření proti zvyšujícím se cenám již zavedlo například Polsko či Slovensko.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Načítání...