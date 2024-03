Ukrajině dáváme málo a pozdě, míní ministr Dvořák. Se Slováky prý Češi pokaždé nebyli jen kamarádi

Evropa si podle ministra stále hýčká svůj standard a nechce se některých věcí vzdát. „To je silnější příčina toho, proč je Ukrajina ve složité situaci. Pomoc z naší strany není dost silná a pro mě jako pro Evropana to vůbec není hezké vědomí,“ prohlásil. „Přestože masivně podporujeme Ukrajince, tak je to pořád 'too late too little' – dáváme málo a pozdě,“ dodal s tím, že na Ukrajině stále absentují přislíbené zbraně či technologie.

Zmínil také, že má pochopení pro výrok i přístup francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že by nevylučoval vyslání vojáků NATO na ukrajinské území. Podle ministra ale současně nejde o zatahování Česka či NATO do ostrého konfliktu s Ruskem, protože i kdyby Česko či EU podle něj nedělalo nic, tak je i tak každý den k ostrému konfliktu blíže.

„Když se nedokážeme v tuhle chvíli postavit na odpor, tak Putin to bude brát jako vzkaz: 'Jen pojď dál, kamaráde, my se ti bránit nebudeme.' To přece nechceme. V mírovém hnutí nebo mírovém úsilí se zapomíná na to, co by bylo. Jak budeme vyjednávat o míru a co by bylo podmínkou toho míru,“ dodal.

Mnichovský model

Podle něj je také zjevné, že Rusko nemá potřebu vyjednávat nic jiného, než že by zůstalo na svých pozicích. „Nikdy nikde nikdo nenaznačil, že by Rusko bylo ochotno mír zaručit. Kdyby Putin zítra zavolal veliteli okupačních vojsk 'Končíme, stahujeme se domů,' tak skončí krveprolití. Taková nabídka na stole není a všechno ostatní už je velmi nebezpečně podobné mnichovskému modelu,“ podotkl s tím, že ti, kteří navrhují mírová jednání, rozhodují za Ukrajinu, že už nechce bojovat a má se vzdát a nechat pětinu svého území okupantovi.

„Zrovna v Čechách mi to přijde velmi nebezpečné. Jako bychom zapomněli na svou vlastní minulost. Jestli je tu někdo, kdo může říct: 'My už nechceme bojovat, bereme to tak, jak to je a budeme se bavit co s tím dál,' tak to musí být Ukrajinci. Nemůže to být někdo jiný, kdo by jim to vnucoval, a naopak pokud chtějí bojovat, tak je máme podporovat,“ zdůraznil.