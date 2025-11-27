Důležité
Transatlantické fórum NATO bude bez českých poslanců, opozice protestuje


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Hnutí STAN kritizuje, že sněmovna nevyšle v rámci delegace do Parlamentního shromáždění NATO své zástupce na Transatlantické fórum. Česko bude chybět na místě, kde se tvoří bezpečnostní architektura pro příští rok, řekl předseda STAN Vít Rakušan s tím, že to bude poprvé od roku 1999. Rozhodnutí organizačního výboru dolní komory vadí i dalším stranám končící koalice, které jsou v nové sněmovně v opozici. Škrty v zahraničních cestách zdůvodňuje šéf sněmovny Tomio Okamura (SPD) úsporami.

Organizační výbor ve středu neschválil zahraniční cesty související se Severoatlantickou aliancí a s Evropskou unií. Podle předsedy klubu TOP 09 Jana Jakoba tím dává nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů jasný vzkaz, že zastoupení v orgánech NATO a EU pro ni nemá význam. Předseda sněmovny Okamura se vůči výtkám ohradil a argumentoval úsporami.

Rakušan řekl, že delegace se na fórum nevypraví poprvé od roku 1999. „Je to zásadní problém. Je to konference, kde jsou nejdůležitější tvůrci názorů v oblasti bezpečnosti z celého světa, kde se buduje bezpečnostní architektura pro příští rok,“ řekl. Nebýt u toho, kde se dějí tak důležité věci, pokládá za diplomatický faul a nevysvětlitelnou záležitost.

Podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) jde o ostudu a hazard s bezpečností.

Ústupek pro SPD, hodnotí STAN rozhodnutí

Starostové považují rozhodnutí za ústupek ve prospěch SPD. „Schovávat se za to, že šetříme, je nesmysl. Jsme v područí diktátu strany, která nedostala ani osm procent ve volbách,“ řekl Rakušan.

Podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) bude předseda ANO Andrej Babiš muset ve všem vyhovět „trpaslíkům“ ve vznikající vládě do té doby, než sněmovna rozhodne ohledně jeho vydání k trestnímu stíhání. Za rozhodnutím vidí pocit stran budoucí vlády, že nyní mohou úplně všechno.

Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým
Petr Pavel a Karol Nawrocki

Okamura ve středu řekl, že sněmovna nebude cestovní kancelář, jako tomu podle něj bylo za vedení Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). Nechal si zpracovat rozbor cest do ciziny za minulé volební období. „Jsou tam zahraniční cesty typu, kdy jeden z poslanců (končící vládní koalice) měl dvoudenní cestu za 250 tisíc korun do Spojených států,“ poznamenal Okamura.

Někdejší vedoucí delegace do Parlamentního shromáždění NATO Jiří Horák (KDU-ČSL) ve středu řekl, že na setkáních zaznívají informace, které v Česku nelze získat. Okamura označil tyto argumenty za výmluvy, z celkem osmi nahlášených poslanců pro cesty do Spojených států, Belgie a Dánska jich bylo podle něho sedm z dosluhujícího vládního tábora.

V armádě stále není dostatečný pocit urgence, řekl Řehka
Slavnostní zahájení velitelského shromáždění české armády

