Stát formou dotací poskytne až patnáct miliard korun na posílení přenosových a distribučních soustav v Česku. Peníze budou moci čerpat provozovatelé sítí na připravované projekty. V případě maximálního využití peněz by se výkon tuzemských sítí mohl zvýšit až o devět gigawattů, řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Stát dá až patnáct miliard na posílení přenosových a distribučních sítí
Dotace jsou určeny pro čtyři tuzemské energetické firmy, tedy státního provozovatele přenosové soustavy ČEPS a provozovatele distribučních sítí ČEZ, EG.D a PRE. Firmy mají na žádosti skoro rok a půl.
Provozovatelé sítí už mají podle Hladíka jednotlivé projekty na posilování kapacit sítí připraveny. V první fázi bude v dotační výzvě vyčleněno deset miliard korun, za něž by mohly být podpořeny projekty, které by zvýšily výkon soustav o šest gigawattů. Po vyčerpání těchto peněz je ale stát podle Hladíka v případě potřeby připraven na projekty uvolnit dalších pět miliard korun. Při maximálním čerpání dotací by se tak podle ministra měl zvýšit výkon sítí až o devět gigawattů.
„Jsou to obrovská čísla v přenosových a distribučních soustavách,“ řekl ministr. Peníze by podle něj měly pomoci zejména v lokalitách, kde jsou v současnosti problémy s připojováním nových zdrojů.
Energetická infrastruktura je zanedbaná, míní Vlček
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) uvedl, že Česko má dlouhodobý dluh v investicích do energetické infrastruktury, což má vliv i na ceny energií. Investice do sítí proto označil za klíčové. V současnosti je podle něj už připravena řada projektů, které mají patřičnou projektovou dokumentaci či stavební povolení. „Jen ČEPS má pro příští rok připraveny projekty na posílení kapacit za deset miliard korun,“ podotkl Vlček.
Podle loňské studie společnosti Deloitte a výpočtu Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) si modernizace elektroenergetických sítí v Česku spojená s nástupem takzvané zelené energetiky do roku 2035 vyžádá zhruba 475,7 miliardy korun. Provozovatelé sítí kvůli rostoucím nárokům na soustavu zvyšují investice už nyní, loni činily rekordních téměř čtyřicet miliard korun, což je meziročně o 38 procent více.
Ministerstvo průmyslu podpoří také plynové teplárny
Stát podpoří také 48 plynových tepláren, které uspěly se svými projekty v první letošní aukci na provozní podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), vyplývá z údajů ministerstva průmyslu a obchodu.
Resort aukci uspořádal na celkový instalovaný výkon 905 megawattů při maximální referenční aukční ceně 4190 korun za vyrobenou megawatthodinu. Nejnižší cena dosažená v soutěži činila 3750 korun za megawatthodinu, nejvyšší úspěšná nabídka byla za 4183 korun za megawatthodinu.
Zájem o provozní podporu převýšil nabídku, v aukci proto nakonec devět projektů neuspělo. Podporu dostanou zejména menší projekty, převážně kogenerační jednotky na zemní plyn. Největším podpořeným projektem je druhá etapa paroplynového zdroje v Elektrárně Mělník s výkonem 650 megawattů, který chystá společnost Energotrans ze skupiny ČEZ. Projekt by měl být dokončený do konce roku 2030.
Z dalších větších zdrojů uspěl projekt Plzeňské teplárenské, která získala podporu na dvousetmegawattový zdroj na zemní plyn a biomasu. Podporu od státu dostala také další etapa paroplynové teplárny v Ostravě-Třebovicích o výkonu 62 megawattů, který připravuje Veolia Energie ČR.
Naopak bez podpory zůstaly některé projekty firem patřící do skupiny Sev.en Česká energie miliardáře Pavla Tykače nebo některé další projekty Veolia Energie ČR.
Přechod na čistší energii
„Výsledky aukce potvrzují rostoucí význam kogenerace v české energetice, která hraje klíčovou roli při přechodu na čistší zdroje energie, přičemž zemní plyn se ukazuje jako hlavní přechodové palivo směrem k udržitelnější energetice,“ uvedl předseda sdružení COGEN Czech Lukáš Dobeš.
Provozní podporu od státu získaly také dvě malé vodní elektrárny a jedna větrná elektrárna, která byla jedinou přihlášenou.
Státní podporu výroby elektřiny z nových a zmodernizovaných elektráren, které umožňují kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, loni notifikovala Evropská komise. Opatření má přispět k realizaci českého Národního energeticko-klimatického plánu, Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) a ke splnění unijního cíle v energetické účinnosti.