Modernizace vedení, které způsobilo páteční výpadek, vyjde na 1,7 miliardy

Výstavba zcela nového vedení

Podle ČEPSu nepůjde jen o obyčejnou opravu nebo modernizaci stávající techniky na vedení, ale o výstavbu zcela nového zdvojeného vedení. Projekt firma začala připravovat v roce 2016, a to včetně plného povolovacího procesu se všemi jeho fázemi, jako jsou například EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, územní plánování a další povolovací povinnosti.

„Tento proces běžně trvá deset až dvanáct let. ČEPS navíc těchto investičních akcí plánuje a realizuje celou řadu a musí je koordinovat tak, aby nedostupnost modernizovaných vedení neohrozila bezpečný a spolehlivý proces přenosové soustavy. Koordinace musí proběhnout rovněž s provozovateli přenosových soustav sousedních států,“ popsal státní podnik.

Práce by měly začít v květnu příštího roku. Trvat by měly zhruba rok. ČEPS by v příštích měsících měl vybrat zhotovitele projektu, podpis smlouvy s vybraným uchazečem pak chce podle Hrabala stihnout do konce letošního roku.