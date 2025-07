Společnost ČEPS odmítá, že by už ve středu byla varována před možným přetížením sítě

Páteční výpadek způsobila podle společnosti ČEPS technická závada – utrhl se jeden z fázových vodičů. Proč k tomu došlo, provozovatel šetří. „Já jsem dostal informaci, že ČEPS dostal už druhého července varování, že bude docházet kvůli změně počasí k přetokům, tak by bylo dobré vědět, jestli je to pravda, nebo ne, abychom mohli určit příčiny,“ říká místopředseda poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher.

Podle Vlčka je nutná modernizace

Přenosová soustava, která v současnosti měří bezmála šest tisíc kilometrů, vznikala postupně. Některé její části jsou tak i víc než šedesát let staré. I proto je podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) potřeba síť modernizovat – v nejbližších letech počítá s investicemi v řádech desítek miliard korun.

„Mnohdy doháníme to, a já nebudu ukazovat na konkrétní vlády, co v minulosti bylo zanedbáno. Prostě v minulosti, stejně tak jako do dálnic, jsme neinvestovali tolik, kolik investovat máme. To znamená, že musíme primárně udržet tempo investic, které jsme nastartovali,“ míní Vlček.

„Investuje se do přenosové, přeshraniční přenosové soustavy, už méně do té distribuce, takže by mě zajímalo, jestli to tak je a proč to tak je,“ dodává Nacher.