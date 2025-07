Nelze stoprocentně vyloučit další velký výpadek proudu, řekl Bartuška

Bartuška udal jako příklad dubnový výpadek ve Španělsku. „Během pěti vteřin vypadlo šedesát procent výkonu, to nejde uřídit, není možné to zvládnout. U nás nebyl výpadek tak masivní,“ vysvětlil. Přechod na nový typ sítě označil za základní dlouhodobý problém Evropy.

Podle něj Evropa opouští model, který znala posledních sto let. „To jest, že síť je složena ze zdrojů, které řídíte – plynové, jaderné, uhelné, případně vodní. Můžete je podle potřeby vypnout a zapnout. Nyní narůstá objem zdrojů, které nelze řídit – slunce a vítr. Většinu času se dají zvládnout, ale pak jsou okamžiky, kdy to přestává fungovat,“ přiblížil.

„Největším problémem je schvalování staveb“

Bartuška v rozhovoru mírnil kritiku přenosové soustavy po pátečním výpadku. „Vždy můžete najít nějakou rozvodnu, kde bude starý transformátor. Ale obecně jsme investovali do sítě více než některé země na západ od nás,“ řekl. Připomněl březnový drobný výpadek v Londýně, kdy požár zastaralého transformátoru zastavil provoz letiště Heathrow.

Bartuška zmínil, že Energetický regulační úřad před několika měsíci vydal výhled investic na příštích pět let. „Je to 190 miliard korun, ještě je otázka, jestli to zaplatí stát, nebo se to promítne do ceny elektřiny. Věřím, že jakákoliv vláda se bude snažit, aby větší část té sumy šla přes státní rozpočet,“ míní.