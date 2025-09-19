Do výdajů na obranu stát příští rok započítá také tři desítky dopravních staveb. Mezi nimi třeba úseky Pražského okruhu nebo dálnice D11. Vyplývá to ze seznamu ministerstva vedeného Martinem Kupkou (ODS). Pro obrannou kapitolu počítá rozpočet s výdaji převyšujícími dvě procenta HDP. Část peněz ale má jít i mimo tento resort, nejvíc právě přes dopravu.
Stát chce zahrnout do výdajů na obranu i Pražský okruh nebo dálnici D11
Mimo příslušný resort má jít na obranné výdaje příští rok zhruba 30 miliard; hned dvacet miliard z toho má vykázat ministerstvo dopravy. V seznamu jsou úseky dálnic včetně Pražského okruhu nebo dálnice D11, i rekonstrukce železničních tratí.
„Česká republika je tranzitní zemí. Jako alianční země musíme na našem území nechávat působit spojenecké vojáky, aby mohli projíždět, prolétávat, aby měli kde parkovat. Tohle všechno jsou výdaje, které by se podle nových informací započítávat měly,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
„Pro obranu můžeme využít právě i projekty z jiných resortů. Bude samozřejmě čistě na paní ministryni, jestli si to u Aliance obhájí, ale my to bereme jako cestu,“ sděluje člen sněmovního bezpečnostního výboru Petr Letocha (STAN).
Opozice krok kritizuje
Opozice kritizuje, že takový skok neobsahovaly žádné závazné plány, a výhrady má i k výběru jednotlivých staveb. Národní rozpočtová rada nedávno uvedla, že právě u ministerstva dopravy není jasné, jak mají navržené výdaje přispět k obraně státu.
„Dálniční úsek D3 Kaplice nádraží – Nažidla je dávno schválený projekt, který je financován v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury. Je fantasmagorie, že to tam natahali,“ prohlásil předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (ANO). Opozice se obává, že NATO nakonec velkou část takových výdajů neuzná.
Ministerstvo předpokládá opak. „Je tam velká naděje, že by to uznané být mohlo. Metodika se stále tvoří, summit se konal před pár týdny. Od té doby naši kolegové v Severoatlantické alianci zjišťují podrobnosti,“ říká Černochová.
„Výdaje na obranu i na zbrojení šlo klidně ponížit. My bychom se bez problémů vešli do dvou procent, co prosazuje SPD. Říkáme, že dvě procenta stačí,“ sdělil předseda SPD Tomio Okamura.
Přesně dvě procenta HDP má mít příští rok vyčleněn resort obrany bez dopravních staveb.
Výdaje na obranu rostou
Výdaje na obranu v posledních letech výrazně rostou. Česko tak po dvou dekádách splnilo alianční závazek dvou procent. Letos to chce zopakovat. Podle poslední prognózy k tomu ale v rozpočtu minimálně osm miliard chybí.
Resortní data ukazují strmý nárůst akvizičních výdajů, tedy nákupů zbraní a dalšího vybavení, které má zmodernizovat tuzemskou armádu. Letos by to mělo být skoro 95 miliard.
Velkou zakázku uzavřelo ministerstvo obrany třeba v minulém týdnu. Jde o nákup čtyřiceti čtyř kusů tanků Leopard 2 A8. První z nich by měly dorazit v roce 2028. Transakce má hodnotu přes 34 miliard korun.
„Tanky jsou pořád potřeba jak z hlediska mobility na bojišti, tak ochrany lidské síly a zároveň i palebné síly. Bojiště se samozřejmě vyvíjí, jsou nové technologie, drony. Ale technologie se vyvíjí i na straně tanků,“ vysvětluje náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.