Stanjura volá po změně výsluh i jednacího řádu, Fiala z SPD je proti

Systém výsluh příslušníků bezpečnostních sborů by se podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) měl do budoucna změnit, v současném volebním období se tak ovšem podle něj určitě nestane, uvedl v Otázkách Václava Moravce. Současný systém považuje za nešťastný, preferuje vyšší ohodnocení ve mzdách. Vláda je nyní kritizována kvůli nízkým platům policistů či hasičů, stovky z nich ve čtvrtek protestovaly v Praze.

Na mysli měl především systém výsluh. „Před lety jsme zavedli systém, který podle mě není úplně šťastný. Myslím, že by bylo pochopitelnější, kdyby ti, co jsou právě ve službě, měli v tom okamžiku vysoké mzdy,“ vysvětlil Stanjura. Podle něj je ale situace kolem systému výsluh složitá, protože by například nebylo možné měnit systém pro ty, kdo už výsluhy mají.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar uvedl, že tlak na zvyšování mezd kvůli růstu platů u státních zaměstnanců je i v soukromé sféře. „Hlavní otázka pro nás je, zdali nemáme státních zaměstnanců v některých oblastech příliš,“ podotkl a dodal, že řešení vidí například v digitalizaci a také ve způsobu jejich odměňovaní.

Fiala varuje před změnami jednacího řádu sněmovny

Stanjura v Otázkách Václava Moravce také zmínil, že by chtěl pro příští volební období změnit jednací řád Poslanecké sněmovny, jelikož je nyní „paralyzovaná“, čímž narážel na obstrukční projevy opozičních politiků. Radim Fiala však namítl, že lidé očekávají, že politici budou „zvedat jejich témata“.

Podle Stanjury však pro tyto případy existuje systém interpelací. „Máme mimořádně nudný systém interpelací, roky usiluji o to, aby to bylo atraktivnější pro vládu, pro opozici, ale zejména pro voliče. Já bych to udělal pestřejší, rychlejší a zakázal bych podklady,“ popsal Stanjura s tím, že navrhoval vyčlenění tří dnů v týdnu, kdy by byl přítomný i konkrétní ministr. Bylo by to podle něj vhodné jak pro opozici, tak i pro vládu, která by mohla obhájit své kroky. Návrh chce Stanjura předložit do konce volebního období.

„Každá vláda, která se dostane k moci, chce měnit jednací řád, aby to bylo ku prospěchu té koalice,“ podotkl Fiala. „Kyvadlo je teď vyvážené tak, že by koalice a opozice měla dosáhnout nejlépe nějaké politické dohody, a to je nejlepší varianta, když spolu budou mluvit a komunikovat a dosáhnou politické dohody. Ale jakmile to kyvadlo jednou zhoupnete, ať už na stranu opozice, nebo koalice, tak se to bude velmi těžko vyvažovat,“ dodal.