Soud v Břeclavi nepravomocně osvobodil muže kvůli smrti chlapce na hřišti

Okresní soud v Břeclavi zprostil viny bývalého vedoucího Servisního střediska Technických služeb Břeclav kvůli smrti chlapce na hřišti. Na dvanáctiletého chlapce spadla v květnu 2024 branka, i přes resuscitaci zemřel. Žalobkyně muže vinila z usmrcení z nedbalosti. Podle soudce nebylo prokázáno, že by obžalovaný čin spáchal, naopak šlo o systémové selhání. Muž, kterému hrozilo až šest let vězení, vinu odmítá. Řekl, že neporušil žádnou pracovní povinnost. Soud rozhodnutí odůvodňuje. Rozhodnutí není pravomocné, žalobkyně si ponechala lhůtu pro možné odvolání.
„Nebyl určený jako správce hřiště, nebyl odpovědný ani za kontrolu branek, neměl reálnou rozhodovací pravomoc ani pravomoc to hřiště zavřít,“ vysvětlil své rozhodnutí soudce. Podle něj všichni věděli, v jakém stavu hřiště je. Šlo podle něj o systémové selhání technických služeb, které podle něj dlouhodobě neřešily například metodiku kontrol či vymezení kompetencí, kdo je za co odpovědný. Obžaloba se podle něj toto selhání snažila personalizovat.
„V podstatě to tvrdíme od počátku. Od počátku jedeme linku, že pan obžalovaný neměl vymezenou pracovně-právní kompetenci pro to, aby to hřiště spravoval,“ konstatoval obhájce muže Radek Dřevěný. Jeho klient se podle něj měl stát obětním beránkem.
Žalobkyně Karen Vanšová zváží podání odvolání proti rozsudku. „Potřebuji vyčkat písemně odůvodněného rozsudku a pak zvážím další postup, jestli ve věci podám odvolání, či nikoliv. Ale tak jak byl verdikt učiněn, tak s ním samozřejmě nesouhlasím,“ přiblížila.
Neštěstí se stalo 1. května 2024 kolem 19:00 na břeclavském sídlišti Na Valtické. Záchranáři tehdy k události vyslali pozemní lékařskou posádku i vrtulník, chlapce resuscitovali, jeho zranění ale byla příliš vážná.
Mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková po vyhlášení rozhodnutí řekla, že město zavedlo nová systémová opatření. „Například vznikl organizační řád pro správu těch dětských hřišť, kde jsou konkrétně právě vymezeny pravomoci, kdo se o co má starat,“ popsala. Na dětských hřištích pak podle ní přibyly i QR kódy pro on-line sledování stavu hřišť.
Soud se případem začal zabývat letos v polovině března, především vyslýchal svědky. Podle žalobkyně muž jako vedoucí Servisního střediska Technických služeb Břeclav neplnil svoje povinnosti a neučinil opatření, aby na hřišti zajistil ukotvení branek. A to přestože věděl o tom, že na hřišti jsou odstraňována ukotvení branek a že hrozí jejich pád. V důsledku tohoto pochybení podle žalobkyně branka na chlapce spadla, když se na ní při hraní fotbalu zhoupnul.
Otázka odpovědnosti
Muž už dříve vyjádřil lítost nad chlapcovou smrtí, doplnil však, že za to nenese vinu. Řekl, že k činnostem byl instruován, zaměstnavatel po něm například požadoval, aby někam odvezl materiál, opravil dopravní značku či mobiliář. Opravy hřišť ale podle něj nebyly v jeho kompetenci. „A až po tragické události jsem podepsal to, že jsem vedoucí servisního střediska. Nebylo mi předáno nic, žádná hřiště. Neexistoval postup, který by stanovoval postup, komu hlásit vady na hřišti, nebyl jsem proškolen,“ popsal dříve muž.
Podle žalobkyně ale muž pravidelně dával razítka na protokoly, že je hřiště bez závad. Potvrzoval tak podle ní něco, co není pravda. K tomu uvedl, že nadřízení mu řekli, aby tam razítka dával, proto je tam podle jejich pokynu dával. I po revizi hřiště v roce 2023 ale vyhotovil protokol o opravě branek, přestože se nic takového neuskutečnilo.
Muž už na pozici nepracuje, odešel po dohodě. Policie ho obvinila loni v lednu, žalobkyně podala obžalobu k soudu letos v lednu.