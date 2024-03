Šok, frustrace a omezení práv. Hitler chtěl Československo před 85 lety zničit, míní odborníci

„Máme před očima pořád fotky lidí se zaťatými pěstmi nebo plačící, dívající se na ty německé kolony, ale zase tady byla spousta lidí, která se probudila do radostného rána. Spousta lidí, kteří to přivítali – čeští fašisté, čeští Němci, moravští Němci,“ upozornil spisovatel a nakladatel Jiří Padevět.

Historik Michal Stehlík popsal, že 15. března 1939 se lidé probouzí do šoku z toho, že něco končí. „Na druhou stranu už 166 dní je tady druhá republika, kdy ten největší šok je možná Mnichov a tohle už je možná takové zaklapnutí frustrace, která tady fungovala, takže není to úplně dobrá atmosféra z hlediska toho, jak vnímáte svoji budoucnost,“ uvedl v pořadu 90' ČT24 historik.

Brněnští Němci byli podle Padevěta ještě rychlejší. Dodal, že už 14. března obsadili policejní ředitelství a důležité budovy a už jen vyčkávali, kdy přijde Wehrmacht.

Nacisté občany rozdělili do několika skupin a omezili jim základní práva. Když lidé potřebovali základní potraviny a šaty, museli k tomu využít společně peníze a potravinové lístky. „To je ten systém, který je vázaný, musíte mít peníze a zároveň nárok na to si to koupit, těch věcí na volném trhu se vlastně pohybuje velmi málo, vydávají se knihy a kupují se noviny. A pokud chcete kouřit tabák, to vám ten stát nějak váže, a když chcete jezdit, tak vůbec nemáte šanci, protože benzin si vůbec nekoupíte,“ popsal Stehlík.

Nejvíce omezení dopadala na židovskou a romskou populaci. „Byla odsouzena, aniž by to na začátku tušila, k totální likvidaci,“ poznamenal Padevět. V této souvislosti zmínil, že někteří se už 15. března připojili k odboji, jiní zase vyčkávali, jak to dopadne, a další strategií byla kolaborace.