Hitler před 85 lety sliboval dávku svobody, za pár hodin byl s vojsky v Praze

Přijetím mnichovského diktátu koncem září 1938 skončila v Československu éra první republiky. Do země vstoupila německá vojska, Československo přišlo o velkou část svého území a v říjnu abdikoval prezident Edvard Beneš, kterého vystřídal šestašedesátiletý právník Emil Hácha. Takzvaná druhá republika však přežila necelý půlrok. Německým cílem byla úplná likvidace československého státu a ta přišla 15. března 1939 spolu s německými okupačními vojsky. Nacistický vůdce Adolf Hitler přijel poprvé a naposled do Prahy, o den později pak vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava.

„Hitler potřeboval ukázat světu, že Československo se rozpadlo v důsledku vnitřních sporů, ne v důsledku německé intervence. I kdyby (Jozef) Tiso nevyhlásil samostatnost Slovenska, tak jsem přesvědčen, že by k ní i tak došlo. Z toho, co víme, by to zřejmě mělo podobu nějakého volnějšího protektorátu, ale každopádně by Slovensko bylo odděleno od zbytku českých zemí,“ popsal ve Studiu 6 historik z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty univerzity Karlovy Jan Rychlík.

Hitler sliboval „jistou dávku národní svobody“

Dodal, že Slováci se v té době obávali maďarské invaze, ale obsazení celého Slovenska Maďarskem nebylo v německém zájmu. „To by na východní hranici Německa vznikl poměrně silný stát a potom už by nebylo možné Maďarům cokoli slibovat. Hitler byl samozřejmě nevypočitatelný, ale nemyslím si, že ta maďarská hrozba byla reálná,“ sdělil Rychlík.

Do Berlína Hácha dorazil 14. března okolo desáté hodiny večerní, hlavní jednání ale začalo až po půlnoci, tedy 15. března. Po úvodním prohlášení Háchy, který se snažil nastolit téma Slovenska, si slovo vzal Hitler a Háchovi stručně oznámil, že ráno v šest hodin překročí německé vojsko české hranice a případný odpor bude „brutálně všemi prostředky potlačen“.