Zlu se nesmí ustupovat, řekl Vystrčil při pietě k výročí německé okupace. Pavel se v Sasku shodl s Kretschmerem

Politici položili věnce u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Podle Vystrčila je to symbolické místo, Masaryk je podle něj symbolem svobody, svébytnosti a cti. „Historie je naší nejlepší učebnicí, učí nás, že zlu se nesmí ustupovat,“ řekl. Lidé se podle něj nesmí snažit zbavit zodpovědnosti.

„Pokud budeme kličkovat, pokud budeme dělat, že se nás to, co se děje kolem nás, například na Ukrajině, netýká, tak nedopadneme dobře, protože moc získají diktátoři,“ zdůraznil. Správná možnost je podle něj pomáhat a podporovat ty, kterým jde o jejich zemi, svobodu, svébytnost, nezávislost a suverenitu. „Správná volba je dělat vše pro to, aby se nikomu již nestalo to, co se stalo nám v roce 1938 a následně v roce 1939,“ doplnil.