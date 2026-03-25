Senát rozhodne o uzákonění Dne české vlajky

Senát rozhodne o rozšíření významných dnů o Den české vlajky. Ten by měl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připadnout na 30. března. Žádný ze senátních výborů ale hladké schválení této změny nepodpořil, podle kritiků je nadbytečná.
Premiér svůj návrh zdůvodnil tím, že státní vlajka je základním symbolem Česka a vyjadřuje jeho nezávislost a svrchovanost. Podle předsedy vlády je vlajka symbolem národní identity, sounáležitosti občanů daného státu. Sněmovna návrh schválila zrychleně hlasy vládní koalice. Podle kritiků z řad opozice, která má naopak většinu v Senátu, je předloha nadbytečná.
Horní parlamentní komora má rovněž zvolit jednoho z devíti členů Rady Českého rozhlasu. Na výběr má sedm kandidátů. V radě by chtěl pokračovat její místopředseda Marek Pokorný, k jehož konkurentům patří bývalý ředitel Radiožurnálu Miroslav Konvalina nebo někdejší šéfeditor rozhlasu Miroslav Krupička.
Senátoři by se měli vrátit k závěrům veřejného slyšení o zajištění obranyschopnosti státu. Podle očekávání budou mít výhrady vůči rozhodnutí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů omezit přímé výdaje na obranu. Podobně kriticky se Senát postaví i k vládnímu rozhodnutí nezaručit se za unijní úvěr pro Ukrajinu na nákup zbraní v boji proti ruské agresi.
Program schůze horní parlamentní komory bude podle jejího předsedy Miloše Vystrčila (ODS) v porovnání s původními záměry kratší vzhledem k tomu, že se z jeho schůze omluvili ministři dopravy, zemědělství a životního prostředí. Unijní návrhy, které patří do jejich působnosti, proto Senát zřejmě projedná nejdříve v dubnu.