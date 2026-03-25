Prezident Pavel přijal od ministrů návrhy na nové generály

Prezident Petr Pavel jednal dopoledne s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Nominace na jmenování nových generálů projednal také s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem (za ANO). Nyní je u prezidenta ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). S médii ministři nehovořili. Po schůzce Zůna odjel na své ministerstvo, kde ho později navštívil Andrej Babiš (ANO). Zabývat by se měli mimo jiné rozpočtem obrany na příští rok.
Prezident na návrh vlády povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče dvakrát ročně, a to na den vzniku samostatného Československa 28. října a u příležitosti Dne vítězství 8. května. Ve středu mu návrhy poprvé od nástupu do úřadu představili ministři nového kabinetu Andreje Babiše (ANO).
Loni v říjnu Pavel povýšil do generálských hodností osm mužů včetně ředitele Vojenského zpravodajství Petra Bartovského, kterého povýšil do hodnosti generálporučíka. V květnu povýšil dvanáct lidí a dvěma dalším hodnost propůjčil.