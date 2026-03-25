Prezident Pavel přijal od ministrů návrhy na nové generály


Zdroj: ČTK, ČT24

Prezident Petr Pavel jednal dopoledne s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Nominace na jmenování nových generálů projednal také s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem (za ANO). Nyní je u prezidenta ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). S médii ministři nehovořili. Po schůzce Zůna odjel na své ministerstvo, kde ho později navštívil Andrej Babiš (ANO). Zabývat by se měli mimo jiné rozpočtem obrany na příští rok.

Prezident na návrh vlády povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče dvakrát ročně, a to na den vzniku samostatného Československa 28. října a u příležitosti Dne vítězství 8. května. Ve středu mu návrhy poprvé od nástupu do úřadu představili ministři nového kabinetu Andreje Babiše (ANO).

Loni v říjnu Pavel povýšil do generálských hodností osm mužů včetně ředitele Vojenského zpravodajství Petra Bartovského, kterého povýšil do hodnosti generálporučíka. V květnu povýšil dvanáct lidí a dvěma dalším hodnost propůjčil.

Žena zadržená na Slovensku kvůli požáru v Pardubicích je podle policie Američanka

Žena zadržená na Slovensku kvůli podezření z úmyslného založení požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding je americkou občankou. Vyplývá to z vyjádření českého policejního prezidia. Bratislavský soud již v pondělí ženu poslal do předběžné vazby, proti rozhodnutí podala stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud.
Rozpočet, personální změny i spory s prezidentem. Babišův kabinet vládne sto dní

Kabinet Andreje Babiše (ANO) složený z ANO, SPD a Motoristů vládne sto dní. Za tu dobu stihl prosadit státní rozpočet na letošní rok i řadu personálních změn. Musel se ale rovněž vypořádat s opozičním pokusem o vyslovení nedůvěry, spory některých koaličních představitelů s prezidentem Petrem Pavlem i s komplikacemi způsobenými americko-izraelským útokem na Írán. Jak dosavadní práci kabinetu hodnotí politici a experti?
ŽivěSněmovna má schvalovat snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň

Poslanci mají řešit koaliční návrh na snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň. V závěrečném kole je rovněž ministerská novela o přerozdělení asi 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) mezi menší zdravotní pojišťovny. Sněmovna má opět volit i posledního místopředsedu dolní komory. Předseda opoziční ODS Martin Kupka hodnotil před poslanci prvních sto dnů vlády Andreje Babiše (ODS). Šéf Pirátů Zdeněk Hřib neprosadil debatu o cenách benzinu a nafty. Opoziční poslanci neuspěli ani s dalšími návrhy, týkaly se i budoucnosti financování veřejnoprávních médií.
Opozice v Karviné chce rezignaci primátora kvůli korupční kauze ve fotbale

Dopady korupční fotbalové kauzy, v níž kvůli podezření z uplácení figuruje i primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), se bude ve středu zabývat rada města. Podle opozice by měl Wolf rezignovat na funkci. Svolání mimořádného zastupitelstva ale zatím není v plánu, protože řádné zastupitelstvo se má uskutečnit zhruba za měsíc. ČTK to řekli radní města Martin Gebauer (ANO) a opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík (KSČM).
VideoŠebestyán mluví o „výchově spotřebitelů“, Bendl varoval před tlakem na marže

Ministerstvo zemědělství provádí monitoring marží v celém řetězci, uvedl šéf resortu Martin Šebestyán (za SPD), a to od prvovýrobců po maloobchod. Funguje to částečně jako osvěta, řekl s tím, že tuzemský trh je specifický, osmdesát procent potravin se prodává přes řetězce, ve Francii je to asi 46 procent. „Musíme se zaměřit na výchovu spotřebitelů, abychom je vedli k nákupu v jiných částech a abychom co nejvíc domácí lokální produkce dokázali uplatnit v řetězcích,“ zmínil. Místopředseda sněmovního zemědělského výboru Petr Bendl (ODS) zdůraznil nutnost posilování malých a středních producentů potravin. Upozornil také, že tlak na marže souvisí také s platy a investicemi a jejich možným snižováním. V debatě v Událostech, komentářích hovořili také o cenách hnojiv či pohonných hmot. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
ŽivěSenát rozhodne o uzákonění Dne české vlajky

Senát rozhodne o rozšíření významných dnů o Den české vlajky. Ten by měl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připadnout na 30. března. Žádný ze senátních výborů ale hladké schválení této změny nepodpořil, podle kritiků je nadbytečná.
Nedostatek míst i prázdné třídy. Demografické rozdíly jsou pro školství další výzvou

Demografické rozdíly se propisují i do českého školství, upozorňuje nezisková organizace EDUin. Vzdělávací systém čelí historicky nejnižší porodnosti, zároveň v některých, zejména velkých městech kapacity škol nestačí. To jen prohlubuje nerovnosti mezi regiony. Pomoci by mohlo slučování či zakládání svazkových škol, shodli se účastníci kulatého stolu pořádaného organizacemi SKAV a EDUin. Zaznělo rovněž, že pokles počtu dětí by také mohl být příležitost pro zkvalitnění výuky.
