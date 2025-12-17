Přesunutí poplatků za zelené zdroje je dle Davida správné. Na dluh, míní Hladík


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24
40 minut
Události, komentáře: Vláda bude dotovat ceny elektřiny
Zdroj: ČT24

„Nepochybuji o tom, že to je krok správným směrem, ale nebude to stačit,“ reagoval europoslanec Ivan David (SPD) na krok vlády, která počítá s tím, že bude ze státního rozpočtu hradit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Vyjít by to mělo na sedmnáct miliard korun, což bude každoročně na dluh budoucích generací, varoval exministr životního prostředí a poslanec Petr Hladík (KDU-ČSL). Vyzval k pomoci energeticky náročným odvětvím. Převedení poplatků na stát je podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje „extrémně důležitý krok“ pro energeticky náročný průmysl, po němž svaz volal mnoho let. Pozvání do Událostí, komentářů přijala také ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková. Moderoval Daniel Takáč.

Jak poznat falešný profil na sítích? Nemá „historii a život“, říká expertka

Příspěvek na sociálních sítích, který má stovky lajků a desítky komentářů, může poukazovat na oblíbenost autora, ale také podvodem, který má nalákat další sledující a vytvořit falešný dojem, že je nějaký produkt či postoj populárnější, než tomu je ve skutečnosti. Jak takový falešný profil poznat? „Často jsou velmi jednoduché – nemají historii a nemají život,“ přiblížila ve Studiu 6 moderovaném Jolkou Krásnou Eva Klusová z Psychologického ústavu Akademie věd ČR.
U nelegálních výpustí do Lipna se objevuje odpad a zápach

Nízká hladina Lipna odhalila desítky výpustí načerno svedených rovnou do přehrady. Někde je viditelné také znečištění, a to i v místech, kam se chodí lidé koupat. Vše ale ještě musí prověřit vodohospodáři z Povodí Vltavy.
Trump doufá ve spolupráci s Babišem v obraně či energetice

Americký prezident Donald Trump pogratuloval Andrejovi Babišovi (ANO) ke jmenování českým premiérem. Na své sociální síti Truth Social v noci na středu šéf Bílého domu vyjádřil přesvědčení, že společně s českým ministerským předsedou „dosáhnou úspěchu mimo jiné v oblasti obrany nebo energetiky“. Český prezident Petr Pavel jmenoval kabinet Andreje Babiše v pondělí.
Důslednější ochranu zvířat před týráním mají zajistit přísnější pravidla

V novém roce vstoupí v platnost přísnější pravidla týkající se zvířat. Zákon například rozšíří definici týrání, za které se nově bude považovat i dlouhodobé uvazování psů. Pro majitele jatek zase novela zavede povinnou instalaci kamerových systémů. Záběry z nich budou kontrolovat veterináři. A zlepšit se mají i podmínky v drůbežárnách – takzvané obohacené klece budou zakázané od roku 2027. Už teď je nicméně jasné, že všechny haly se přestavět nestihnou. I vzhledem k ptačí chřipce tak podle provozovatelů hrozí omezení soběstačnosti v produkci vajec i další zdražování.
Cenový tlak na potraviny polevuje, ve stavebnictví však sílí

Čeští spotřebitelé stále čelí rychlému růstu cen hovězího, vajec nebo drůbeže, méně si naopak připlatí za brambory, ovoce a zeleninu. Potraviny obecně nezdražují podle Českého statistického úřadu tak rychle jako dříve. Podle hlavního ekonoma Moneta Money Bank Petra Gapka by tak jejich ceny mohly být stabilnější. Tlak na ceny naopak nepolevuje ve stavebnictví, které se potýká s vysokými náklady na materiál a energie. Sektoru se také nedostává kvalifikované pracovní síly, jako jsou zedníci, tesaři nebo stavbyvedoucí. Rostou i nároky na pracovníky, kteří potřebují znát nové technologie.
Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem

Nový ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka v úterý večer absolvoval první zahraniční cestu na Slovensko, kde se sešel s tamním šéfem diplomacie Jurajem Blanárem (Smer). Po jednání konstatoval, že hodlá ve spolupráci se sousední zemí navázat tam, kde podle něj byla přerušena. Blanár zhodnotil, že nové české vládě na budování vztahů s Bratislavou záleží.
Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

Policie obvinila pětadvacetiletého muže, který v chatce na Zlínsku věznil dvanáctiletého pohřešovaného chlapce, z pokusu o vraždu a ze zbavení svobody, informovali policisté. Státní zástupce ho navrhl poslat do vazby. O věci bude zlínský okresní soud rozhodovat ve středu ráno. Muž se dle serveru Novinky.cz k činu přiznal. Podle policejního mluvčího Petra Jaroše obviněnému v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až výjimečný trest.
