Přesunutí poplatků za zelené zdroje je dle Davida správné. Na dluh, míní Hladík

40 minut
„Nepochybuji o tom, že to je krok správným směrem, ale nebude to stačit,“ reagoval europoslanec Ivan David (SPD) na krok vlády, která počítá s tím, že bude ze státního rozpočtu hradit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Vyjít by to mělo na sedmnáct miliard korun, což bude každoročně na dluh budoucích generací, varoval exministr životního prostředí a poslanec Petr Hladík (KDU-ČSL). Vyzval k pomoci energeticky náročným odvětvím. Převedení poplatků na stát je podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje „extrémně důležitý krok“ pro energeticky náročný průmysl, po němž svaz volal mnoho let. Pozvání do Událostí, komentářů přijala také ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková. Moderoval Daniel Takáč.
- Domácí
- Ekonomika
- Petr Hladík
- KDU-ČSL
- ANO
- SPD
- Vláda
- Andrej Babiš
- Ivan David
- Europarlament
- Evropský parlament
- Obnovitelný zdroj
- Energie
- Energetika
- Příspěvek
- Dluh
- Státní rozpočet
- Ministerstvo životního prostředí
- Volby do Poslanecké sněmovny 2025
- Sněmovna
- Poslanecká sněmovna
- Jan Rafaj
- Svaz průmyslu a dopravy ČR
- Události, komentáře
- Vladimíra Dvořáková