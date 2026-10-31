Je to přesně pět let od pádu lanovky na Ještědu. Po přetržení tažného lana se tam tehdy jedna z kabin zřítila, uvnitř zemřel průvodčí. Stalo se tak krátce po půl druhé odpoledne. „Nejdřív tomu nechtěly kolegyně věřit, ale samozřejmě poté byly na místo vyslané první posádky a i letecká záchranná služba,“ vzpomíná mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. K tragédii došlo pouhý den před plánovanou revizní odstávkou. Od té doby zůstává lanovka mimo provoz. Případ začne soud projednávat v lednu. Obžaloba viní provozovatele, tedy České dráhy a tři lidi, kteří měli lanovku na starost.
VideoOd pádu lanovky na Ještěd uplynulo pět let
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