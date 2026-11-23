Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) chce do poloviny příštího roku předložit návrh na zřízení inspekce státních zástupců, aby se nestávalo, že se jejich trestnou činností zabývají kolegové. Unie státních zástupců k opatření nevidí důvody. Tejc si také přeje, aby od soudců a státních zástupců stát mohl žádat zpět peníze vyplacené za chyby justice, a to bez předchozího kárného řízení. Soudcovská unie to vnímá jako výraz nedůvěry.
Obžalované před soud řadu let posílala například bývalá státní zástupkyně Dagmar Máchová. Nakonec ale před ním stanula i ona – podle pravomocného rozsudku vynášela tajné informace z trestních spisů v kauze Bereta. Nejvyšší soud jí potvrdil podmínku a peněžitý trest.
Máchovou stíhala jiná státní zástupkyně, Lenka Bradáčová. Ministr plánuje systém, ve kterém trestnou činnost státních zástupců řeší jejich kolegové, změnit. Chce, aby vznikla nezávislá inspekce po vzoru GIBS.
„Stejně tak, jako je tomu v případě všech bezpečnostních sborů, že nevyšetřují sami sebe. Koneckonců politici také nevyšetřují sami sebe, jsou tam státní zástupci. Tady by měl být speciální útvar složený ze státních zástupců, který bude nezávislý jak na ministrovi, tak na nejvyšší státní zástupkyni,“ uvedl Tejc.
Podle Nejvyššího státního zastupitelství čelí trestnímu stíhání každý rok nižší jednotky žalobců. Jejich profesní unie potřebu nové inspekce zpochybňuje. Současný systém považuje za funkční.
Podle prvního viceprezidenta Unie státních zástupců Adama Borguly důvody k takovému kroku nejsou. „Od 1. ledna 2025 je účinná nová úprava kárného řízení, mimo jiné i ve věcech státních zástupců. Mám za to, že by bylo na místě, aby se nejdříve vyhodnotila,“ komentoval.
„Obávám se toho, aby stejně jako v jiných případech, kdy vláda účelově mění nějaké předpisy, i zde nezasahovala do činnosti státního zastupitelství,“ prohlásil místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Karel Dvořák (STAN).
Jednodušší vymáhání škod
Ministr chce také usnadnit vymáhání škod za nezákonná rozhodnutí. Stát za ně lidem vyplácí odškodnění. Peníze pak může žádat zpět od soudců a státních zástupců, kteří chybu zavinili. Nově by ale nebylo nutné, aby o jejich provinění nejdříve rozhodl kárný senát.
Podle předsedkyně ústavně-právního výboru Renaty Vesecké „je potřeba vyvozovat odpovědnost za nekvalitní práci“.
Prezident Soudcovské unie Tomáš Rychlý se domnívá, že se toho na soudce „valí hodně“. „Změna justiční mapy, návrh regresů bez předchozího kárného postihu, úvahy o omezení přístupu do soudních spisů. Jako by převládala nedůvěra k soudcům a přesvědčení, že je třeba především více kontroly, omezení a sankcí,“ napsal na síti X.
Od roku 2014 do letošního srpna vymohl stát po soudcích za porušení jejich povinností necelý milion korun. Celkem šlo o 62 případů. Za chyby úřadů a justice ministerstvo každoročně vyplácí stovky milionů.