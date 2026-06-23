O dobrovolný výcvik v armádě mají zájem stovky středoškoláků. I kvůli Rusku


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24

O letošní dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky byl mimořádný zájem. Podle armády se přihlásilo 1173 studentů, podmínky výcviku jich splnilo 1160. Kapacita byla původně osm set míst, kvůli velkému zájmu armáda limit zvýšila. Výcvik studenty čeká od 7. do 31. července. Po jeho úspěšném absolvování složí slavnostní přísahu a stanou se z nich vojáci v záloze. Absolventi také dostanou odměnu 46 793 korun hrubého.

„Válka je kousek od nás a mně se strašně nelíbí, co Rusko dělá a jak ohrožuje Evropu. Chci tomu čelit tím, že nebudu jen nečinně sedět doma u zpráv, ale že udělám reálný krok,“ vysvětlil osmnáctiletý Tadeáš důvody, proč se přihlásil na výcvik.

„Chci získat reálné dovednosti a vědět, jak fungují zbraně, jak správně poskytnout první pomoc nebo jak se orientovat v terénu,“ popisuje, co od kurzu očekává.

Mluvčí kanceláře náčelníka Generálního štábu Armády ČR Zdeňka Sobarňa Košvancová uvedla, že letos byl zájem studentů enormní, přihlásilo se jich 1173.

O dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky je zájem. Nastoupí jich 800
Dobrovolné vojenské cvičení pro studenty středních škol 2024

Kvůli velkému zájmu proto armáda zvýšila kapacitu z původních osmi set na přibližně dvanáct set míst. „Pro tuto chvíli všechny podmínky k výcviku splnilo a tedy nastoupit by mělo 1160 studentů, z toho 277 dívek a 883 chlapců,“ upřesnila mluvčí. Povolávací rozkazy, které jsou podmínkou pro nástup na cvičení, už armáda studentům rozeslala v průběhu června.

Přihlášení studenti byli zařazeni do deseti jednotek co nejblíže místa bydliště. Oproti minulému roku dva útvary přibyly. Na závěr cvičení absolventy čeká slavnostní přísaha, po které se stanou vojáky v záloze. „Celkový příjem za absolvování výcviku a složení vojenské přísahy bude 46 793 korun před zdaněním,“ doplnila Košvancová.

Třetina absolventů se chce zapojit do armády

Dobrovolné vojenské cvičení je určeno pro studenty druhých až čtvrtých ročníků denního studia středních škol ve věku 18 až 22 let. Uchazeči musí být zdravotně způsobilí a trestně bezúhonní. Na výcviku získají základní vojenské znalosti a návyky, vyzkouší si střelbu z pistole, útočné pušky nebo házení ostrých granátů. Armáda je proškolí i v poskytování první pomoci nebo přežití v přírodě.

První dobrovolné cvičení středoškoláků uspořádala armáda v roce 2024. V pilotním ročníku tehdy nastoupilo 127 studentů, výcvik jich dokončilo 110. Loni armáda plánovala přijmout pět set studentů, kvůli velkému zájmu jich ale nakonec přijala osm set, dobrovolný výcvik jich dokončilo 630.

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Ilustrační foto – česká armáda

Vojáci zároveň sledují, kolik studentů se po dokončení kurzu zapojí do armády. „Celkově ze 740 absolventů se chce nějakou formou zapojit 258 z nich,“ zmínila Košvancová. Vojáky z povolání se podle mluvčí dosud stalo šedesát absolventů, dalších sedm studuje na Univerzitě obrany, třicet je zařazeno v aktivní záloze a dva využívají stipendijní program ministerstva.

Dalších 159 osob má podané žádosti. „Dvacet o vojáky z povolání, 112 absolventů je přihlášených ke studiu na Univerzitě obrany, 26 do aktivních záloh a jeden do stipendijního programu ministerstva obrany,“ dodala mluvčí.

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